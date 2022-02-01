Юбилей, который отменили

Исполнилось 30 лет со дня подписания договора в Кэмп-Дэвиде. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ровно 30 лет тому назад Россия подписала «акт о безоговорочной капитуляции». Подписывали, как водится на территории победителя, в загородной резиденции президента Соединенных Штатов Америки в Кэмп-Дэвиде. Документ официально назывался Декларацией об окончании Холодной войны.

Подписывал его президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин.

Собственно говоря, на этом мероприятии он был самозванцем. Поскольку Холодную войну США вели с СССР, а ни с какой не Российской Федерацией. Но, 1 февраля 1992 года встречаться с Горбачевым уже не было никакого смысла, а торжественное мероприятие Бушу-старшему провести хотелось.

Первый президент независимой России изо всех сил делал вид, что ему все очень нравится и подчеркивал, что «это мы все победили в Холодной войне».

Борису Николаевичу было невдомек, что за два дня до этого, выступая в американском Конгрессе, Джордж Буш со всей возможной высокопарностью заявил о том, что «С Божьей помощью Америка выиграла Холодную войну».

Это — так сказать, краткая историческая справка. Поражения обязательно нужно помнить. Это гораздо полезнее, чем бесконечно праздновать победы.

Путин, безусловно, никогда не забывал этой даты — 1 февраля 1992 года. А «американские партнеры» никогда не упускали случая ему об этом напомнить.

Напомнили сперва в 2001-м, когда разорвали Договор о ПРО. Потом началось расширение НАТО, которое помимо всего прочего, отменяло ограничения Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

В 2004-м в НАТО вступила бывшая Советская Прибалтика.

Москва не делала громких заявлений и продолжала говорить о партнерстве.

Но, в 2003 году попытка Ходорковского продать крупнейшую нефтяную компанию России - ЮКОС - американским корпорациям вдруг была остановлена в самый последний момент. Это стало тем ключевым моментом, который и определит будущую траекторию отношений США с казалось бы навсегда поверженным геополитическим противником. Тем, что от него осталось...

В начале нулевых мало кто рассматривал дело ЮКОСа именно в геополитическом ключе, а зря. Россия тогда, в конце 2003 года, решительно отвергла предлагавшийся ей статус колонии, которая добровольно передает победителю свои ключевые активы.

В феврале 2007 года в Мюнхене Путин сделал Западу последнее предупреждение, на которое Запад равнодушно ответил в апреле 2008 году Бухарестским саммитом. Там США попытались завершить проект по продвижению НАТО (предоставить ПДПЧ) на территорию Грузии и Украины.

Но, спустя три с половиной месяца случилась «Операция по принуждению к миру» Грузии. То, что мы знаем как войну 08.08.08.

Потом было много что еще. Можно вспомнить второй Майдан, Крым, Донбасс, Сирию.

Но, вот о чем сегодня точно никто не вспоминает на Западе, так это о победе Америки в Холодной войне. А если вдруг и вспоминают, то очень неловко, торопясь, чтобы не споткнуться на неудобных вопросах.

Что собственно произошло? Куда испарилась победа?

Происходящее сегодня вокруг Украины некоторые упорно называют «путинским блефом». Хотя если окинуть взглядом историческую ретроспективу глубиной в 20 лет, то напряжение, возникшее на российско-украинской границе и ультиматум российского МИДа не выглядят таким уж гибридно-дипломатическим казусом.

Россия двадцать лет методично пересматривает итоги Холодной войны. Осторожно, не торопясь отодвигает угрозу от своих границ, по всему периметру. Восток, Юг, Запад. Огрызаясь, ведя дипломатическую игру, и конечно применяя силу, там, где политические цели требуют использования именно военных мускулов.

Те, кто толкует про «блеф», отчего-то не решаются провести прямую логическую линию от Белоруссии к Карабаху. От Казахстана к Украине.

Капризный Минск, который еще пару лет назад демонстративно жонглировал своей многовекторностью, сегодня проводит масштабные совместные учения на своей территории и клянется в верности Союзу.

Назарбаевский Казахстан вообще «обнулился». Приход к власти выпускника МГИМО МИД СССР Токаева демонстративно поддержали пять тысяч российских десантников. А «прозападный» президент Пашинян аккуратно исполнил роль председателя ОДКБ, понимая, кто сегодня является гарантом самого существования Армении.

Но, главным элементом путинской деконструкции итогов Холодной войны конечно же является Украина, органическая и неотъемлемая часть тысячелетней исторической России.

Тут не будет никаких компромиссов и никаких отступлений.

Украина остается последним, но принципиально важным следствием катастрофы 1991 года. И пока эта рана не излечена, русская реконкиста будет оставаться незаконченной.