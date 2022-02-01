Анекдоты: Деревенская девочка, которая пасет гусей, получила прозвище Леди Га-га

- Как тебя зовут?

- Толя.

- А ласково?

- Толька!

- А еще ласковее?

- Толька-а-а-… рюмка водки на столе!..

* * *

В Одессе:

- Боря, почему ты не женишься? Ты ведь таки довольно обеспеченный человек.

- Сема, как ты себе это представляешь? Вот так вот взять и привести в дом совершенно чужого человека и всю жизнь его кормить?!

* * *

Бабушка с внучкой две недели играли в школу. И только к концу второй недели бабушка узнала, что делает за нее домашнее задание.

* * *

Зато как хорошо сейчас американцам, взявшим ипотечный кредит в рублях.

* * *

Завещание:

- Будучи в здравом уме, все деньги потратил перед смертью...

* * *

На въезде в Одессу гаишник останавливает авто:

- Почему нарушаете?

- Ой, я вас умоляю! А вы таки будто не рады!

* * *

Знаете ли вы, что большинство российских пенсионеров могут все свои пенсионные накопления легко вложить в евро? А некоторые - даже на 2 евро!

* * *

Сын лифтера может позвать на свой день рождения не более 350 килограммов друзей.

* * *

Отец спрашивает маленькую дочку:

- Ты почему такая грустная?

- У меня только что был неприятный разговор с твоей женой!

* * *

А вы уже используете аббревиатуру «до н.э.» для обозначения времени до начала эпидемии?

* * *

Взрослая жизнь жестокая.

Ты хорошо поел, а тебя за это никто даже не похвалит.

* * *

Пессимист думает, что за доллар скоро будут давать 100 рублей, а оптимист думает, что за евро

* * *

Родственники осматривают новый ремонт. Треть комнаты отдана под тренажеры, перегородка. Жена - горделиво:

- Это наш тренажерный зал.

Сестра:

- А вы там что-нибудь делаете?

Муж - меланхолично:

- Мы там пылесосим.

* * *

Залезли воры в квартиру Федора Конюхова... прикинь, а он дома!