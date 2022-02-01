Анекдоты: Деревенская девочка, которая пасет гусей, получила прозвище Леди Га-га

- Как тебя зовут?
- Толя.
- А ласково?
- Толька!
- А еще ласковее?
- Толька-а-а-… рюмка водки на столе!..
* * *
В Одессе:
- Боря, почему ты не женишься? Ты ведь таки довольно обеспеченный человек.
- Сема, как ты себе это представляешь? Вот так вот взять и привести в дом совершенно чужого человека и всю жизнь его кормить?!
* * *
Бабушка с внучкой две недели играли в школу. И только к концу второй недели бабушка узнала, что делает за нее домашнее задание.
* * *
Зато как хорошо сейчас американцам, взявшим ипотечный кредит в рублях.
* * *
Завещание:
- Будучи в здравом уме, все деньги потратил перед смертью...
* * *
На въезде в Одессу гаишник останавливает авто:
- Почему нарушаете?
- Ой, я вас умоляю! А вы таки будто не рады!
* * *
Знаете ли вы, что большинство российских пенсионеров могут все свои пенсионные накопления легко вложить в евро? А некоторые - даже на 2 евро!
* * *
Сын лифтера может позвать на свой день рождения не более 350 килограммов друзей.
* * *
Отец спрашивает маленькую дочку:
- Ты почему такая грустная?
- У меня только что был неприятный разговор с твоей женой!
* * *
А вы уже используете аббревиатуру «до н.э.» для обозначения времени до начала эпидемии?
* * *
Взрослая жизнь жестокая.
Ты хорошо поел, а тебя за это никто даже не похвалит.
* * *
Пессимист думает, что за доллар скоро будут давать 100 рублей, а оптимист думает, что за евро
* * *
Родственники осматривают новый ремонт. Треть комнаты отдана под тренажеры, перегородка. Жена - горделиво:
- Это наш тренажерный зал.
Сестра:
- А вы там что-нибудь делаете?
Муж - меланхолично:
- Мы там пылесосим.
* * *
Залезли воры в квартиру Федора Конюхова... прикинь, а он дома!