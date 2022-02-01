МТС Premium вошла в число самых популярных подписок в России

По результатам исследования аналитического агентства Frank RG около 20 млн россиян являются подписчиками экосистемных сервисов, из них 7,4 млн выбрали подписку от МТС.

За 199 рублей в месяц подписчики получают пакет мобильного интернета до 50 ГБ, доступ к просмотру фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре KION и музыкальному приложению, карту МТС Банка с бесплатным обслуживанием и переводами и ряд других привилегий. Например, кешбэк 20% при оплате услуг и подписок на сервисы экосистемы, кешбэк 5% при покупках в категории супермаркет, промокод на скидку 10% на онлайн-заказы от 4 000 в Vprok.ru.

Перекрёсток, скидку 30% в Медси и подписку Ozon Premium на 30 дней в подарок.

Пользователи подписки также получают премиальное обслуживание в колл-центре и салонах сети и привилегии при покупке билетов на мероприятия.