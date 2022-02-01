Зачем Зеленский увеличивает армию на 100 тысяч человек

Владимир Зеленский подписал указ об увеличении численности армии Украины на 100 тысяч человек в ближайшие 3 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ну очень любопытная новость поступила из Киева: там Владимир Зеленский подписал указ об увеличении численности армии Украины на 100 тысяч человек в ближайшие 3 года. Будет создано 20 новых бригад, всем военным обещают дать жилье и увеличить денежное довольствие. Кроме того, планируется увеличить срок службы контрактников.

А теперь попытаемся понять суть таких решений. Чем они вызваны? Сам Зеленский объясняет: «Это старт перехода страны на профессиональную армию не потому, что скоро будет война, а для того, чтобы дальше был мир». Сам собою вырывается ехидный вопрос: если такая забота о мире, то зачем же украинские вояки денно и мощно бьют пушками по Донбассу? А гигантская группировка войск Украины изготовилась к броску на ДНР и ЛНР? И транспортные самолеты США и Британии прут и прут в Киев оружие и боевую технику? Противоречивость, лукавость и лицемерие – фирменный стиль риторики Зеленского. Ну а теперь – о более серьезном. Отмена призыва с 2024-го года – известный популистский прием, обкатанный во многих странах, где президенты шли на новый срок. Когда-то и Борис Ельцин именно таким способом и под бурные аплодисменты избирателей «покупал» их голоса. А после победы на выборах забывал о своем обещании и «включал заднюю». Ибо отмена призыва и переход армии на полный контракт требовали почти в 2,5 раза увеличить военный бюджет. Таких деньжищ в российской госказне не было. А теперь заглянем в украинскую. Сегодня военный бюджет Украины (считаем в зеленых американских деньгах) - $7 миллиардов. Его едва-едва хватает на кормежку-одежку армии, да на ремонт старой (преимущественно советской) боевой техники. Украина и так затягивает пояс, отваливая на оборонные нужды более 5% ВВП. Идем дальше. Сегодня численность вооруженных сил Украины – 260 тыс. человек. А за три ближайших года Зеленский хочет увеличить армию на 40%. Следовательно, и военный бюджет должен подняться на такую же величину. И откуда же возьмутся такие деньги? Американцы подбросят? Так они обычно отваливали Киеву по $200-500 млн. в год. Их едва хватало, как говорится, на кальсоны и "джавелины".

А тут ведь еще пан Зеленский обещает своим воякам увеличить денежное довольствие, которое “даже у рядовых солдат будет выше трех минимальных зарплат”. Какая там сегодня минималка на Украине? Да 700 гривен. В рублях – около 25 долларов! За такие деньги даже в самых бедных армиях мира - Гамбии и Барбадоса – не служат! А ведь украинскую армию требуют переводить на стандарты НАТО. В том числе и денежные. А там в среднем платят от $1500 до $2000 в месяц. Да и ведь месячное денежное довольствие для солдата-контрактника – это далеко не все расходы на него. Тем 100 тысячам, которых собирается набрать в свою армию Зеленский, нужно будет еще и жилье. И опять нужны деньги, гигантские деньги! А ведь президент Украины уже не раз обещал достойно платить защитникам страны. И что? По данным Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) более 70 тысяч солдат-контрактников и офицеров намерены покинуть армию из-за нищенского существования. Видимо, ниже минимального.

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