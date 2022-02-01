«Как говорят в народе, кинули»: Путин рассказал об обмане НАТО и попытках втянуть Россию в войну

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

1 февраля премьер Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву, чтобы обсудить с Владимиром Путиным поставки газа и ситуацию вокруг Украины. Встреча в Кремле длилась пять часов. В конце политики вышли к журналистам, чтобы сообщить, о чем получилось договориться. Российский президент впервые развернуто рассказал, что думает об ответе НАТО на наше требование дать письменные гарантии безопасности.

СИТУАЦИЯ НА УКРАИНЕ

- Уже сейчас понятно, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи от российских границ, а также возврата военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия-НАТО, - заключил Путин.

Президент добавил, что 30 лет назад нам обещали «ни на дюйм» не расширять границы военного блока.

- Сказали одно – сделали другого. Как говорят в народе, кинули, - съязвил российский лидер.

Орбан в ответ вставил, что страны Европы могут использовать «венгерскую модель». Венгрия – и член ЕС, и член НАТО. При этом, у Будапешта хорошие отношения с Москвой.

- Все дело во взаимном уважении, - раскрыл секрет успеха премьер.

Путин объяснил, почему для нас недопустимо вхождение Украины в Североатлантический альянс. В доктрине Киева сказано, что страна хочет вернуть Крым военным путем.

- Представим, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием – и начинает операции в Крыму, не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория! Нам что, воевать с блоком НАТО? Мы, с одной стороны, все время слышим, что Украина хочет выполнять Минские соглашения, нам все время ставят в вину, что мы их не выполняем. И в то же время звучат публичные заявления, что если Украина выполнит Минские соглашения, то она развалится! А никто не думал, что, создавая такие угрозы для России, она создает аналогичные угрозы для себя? – задал вопрос Путин.

Глава страны объяснил, что США используют Украину в качестве «инструмента для сдерживания России». Либо нас втянут в войну, чтобы страны Европы ввели санкции. Либо Украину «втянут в НАТО, наставят там оружия и стимулируют бандеровцев на решение проблемы Донбасса или Крыма вооруженным путем».

- И таким образом все равно втянут нас в вооруженный конфликт! - заключил Путин.

Президент заметил, что в НАТО часто говорят о политике открытых дверей.

- Откуда она, откуда взялась? Где она прописана? Нигде. В статье 10 от 1949 года написано, что Альянс по согласованию со всеми участниками может принимать новые страны. Может, но не обязана. Те же США могут сказать: «Мы хотим обеспечить вашу безопасность, мы дорожим ею, но мы не можем вас принять, потому что у нас есть другие международные обязательства», - заявил российский лидер.

БУДУТ ПРОБЛЕМЫ В ЕВРОПЕ

Орбан на встрече попросил Путина увеличить поставки газа в Венгрию на 1 млрд. кубометров.

- Надо посмотреть на баланс самой России после прохождения зимнего периода. Не думаю, что будет проблемой поставить на 1 млрд. кубометров больше. Физические объемы газа в ПХГ (подземные газовые хранилища на Украине – Ред.) сократились где-то на 40%. И на следующий год будут проблемы возникать у наших партнеров в Европе. У Венгрии не будут! Потому что мы дополнительные объемы согласуем, - рассказал президент.

Венгерский премьер в ответ сообщил, что в Западной Европе стоимость газа и электричества выросла в 2-3 раза. «Для людей это большая проблема», - заметил Орбан, добавив, что в его стране все лучше благодаря российскому газу.

На пресс-конференции рассказали, что сейчас идут переговоры по одобрению Спутника-Лайт в Венгрии для бустерных вакцин. Обычный Спутник-V Будапешт одобрил уже давно.

Плюс страны готовятся к тому, чтобы начать производство российских прививок в Венгрии.

Путин отдельно рассказал, что обсуждал с Орбаном авиаперелеты между Россией и Венгрией. Количество рейсов планируется увеличить по просьбе самих европейцев.