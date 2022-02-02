Вопрос дня: А вас разводили мошенники? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Елена ДРАПЕКО, депутат Госдумы:

- Пытались, и не раз. Они знают мое имя-отчество, представляются офицерами МВД или ФСБ. Однажды дозвонился «полковник», а я вижу, что сигнал идет из Германии. Если «звонят из банка» - я тут же перезваниваю по известным мне номерам и выясняю, случилось ли что.

Ирина РОМАНОВСКАЯ, художница, Санкт-Петербург:

- У меня на улице украли телефон. Возбудили уголовное дело. Я ждала звонка от следователя. Звонит, представляется полицейским. Я в первые минуты отреагировала соответствующе на просьбу «расскажите подробнее, что у вас случилось», рассказываю, но вижу, что он сворачивает куда-то не туда. И когда зашла речь о моем счете, я уточнила, откуда он, и услышала про какой-то райотдел Москвы. И все стало ясно...

Сергей РОСТ, актер, сценарист и режиссер:

- Я консерватор, меня развести трудно. Но вот понадобились мне новый загранпаспорт и «Госуслуги», я сходил к приятелю-компьютерщику, он все сделал - да, удобно. Но теперь звонят постоянно и пытаются на что-то развести. А там же все мои данные, я боюсь, что мошенники ими воспользуются...

Александр РУНОВ, вице-президент Московской школы гипноза:

- Когда я жил в Ялте, бывало, знакомился с кем-то, мы шли в ресторан. И, случалось, те, с кем я славно выпивал-закусывал, уходили, не заплатив. С тех пор таких ошибок не повторяю. Сейчас идет мошенничество по поводу лечения зубов, выгодных кредитов. Я слышу первую фразу - и нажимаю отбой.

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:

- В советской юности один жук предложил купить дефицитное тогда авто, сделав смешной первый взнос. Он исчез с моими деньгами, и я зарекся от тех, кто втирается в доверие.

Евгений ЧЕРНОУСОВ, полковник милиции в отставке:

- Я мошенникам не попадался, но яркий случай мошенничества помню. В 1985-м в Москве одна из самых первых ОПГ обманула десятки моряков - им на подходе к магазинам «Березка» предлагалось поменять чеки (магазины «Березка» тогда были валютными, и не каждый мог что-то там купить, а морякам загранплавания выдавались для этого специальные чеки. - Ред.) по выгодной цене. Тут внезапно появлялись «сотрудники в форме» - и все разбегались. Мы взяли верхушку, человек десять - все бывшие спортсмены...