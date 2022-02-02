Иммунолог оценил, как повлияет на ход пандемии «стелс-омикрон»: «Возможна новая вспышка на фоне спада заболеваемости»

Ученые обнаружили подвид варианта «омикрон», который назвали ВА.2, или «стелс». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В семействе коронавируса SARS-CoV-2 очередное прибавление. Ученые обнаружили подвид варианта «омикрон», который назвали ВА.2, или «стелс» (stealth - невидимый, скрытый, англ.). Насколько и чем он может быть опасен? Об этом мы спросили постоянного научно-медицинского консультанта kp.ru, иммунолога, кандидата медицинских наук, гендиректора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова.

СТАЛА ЛИ БОЛЕЗНЬ ТЯЖЕЛЕЕ

- Если говорить о патогенности (то есть способности вызывать тяжелую форму болезни), то сильных отличий у «стелс-омикрона» пока не наблюдается, - отмечает эксперт.

- Британские специалисты сообщают, что людей, подхвативших новую разновидность коронавируса, часто мучит непрерывный кашель и высокая температура. Это не признаки более тяжелой инфекции?

- На самом деле, из Великобритании пока приходят данные отдельных наблюдений. Это не систематизированная информация, не научные публикации. А вот в Дании, где «омикрон» ВА.2 уже стал преобладающим, провели полноценное исследование (хотя, эта научная работа пока не прошла независимое рецензирование). Скандинавские специалисты не обнаружили свидетельств, что «стелс» протекает тяжелее. Во всяком случае, доля госпитализаций и летальных исходов не выросла.

А ЧТО С ЗАРАЗНОСТЬЮ?

В действительности различные варианты коронавируса имеют плюс-минус один и тот же набор симптомов, которые могут перераспределяться, поясняет эксперт. Какие-то становятся более распространенными, какие-то менее. Но в целом чего-то радикально нового не появляется, и никакие симптомы полностью не исчезают.

- При уханьском варианте SARS-CoV-2 чаще встречалась потеря обоняния, при «дельте» чуть реже, при «омикроне» ВА.1 (то есть исходном, «классическом») еще реже. При ВА.2 аносмия вроде бы снова набирает силу. Но это относительные оценки, у всех людей может быть по-разному, - говорит Николай Крючков. - Для нас главное, что в целом вирус не стал более «тяжелым», патогенным - по данным, которые есть на сегодня.

- Зато, говорят, заразность точно сильно подскочила - по СМИ пошла информация, что аж в полтора раза!

- Если мы посмотрим единственное на сегодняшний день научное исследование о «стелс-омикроне» - то самое датское - то увидим, что трансмиссивность (заразность) выросла в среднем на 10%. При этом нужно понимать, что пока это анализ данных по одной конкретной стране.

ДАЛЬНЕЙШИЕ СЦЕНАРИИ ПАНДЕМИИ: СПАД И СНОВА ВСПЛЕСК?

В эпидемиологии наиболее показательной характеристикой заразности считается так называемое базовое репродуктивное число, продолжает Николай Крючков. Оно отражает количество людей, которых один больной может инфицировать за все время своей болезни, если не предпринимается никаких санитарных мер.

- У исходного, уханьского варианта коронавируса, этот показатель был около 3-х, у «дельты» - в среднем 8, у «омикрона» порядка 11. У «стелс-омикрона» по предварительным оценкам предположительно около 12-ти, - поясняет эксперт. - В то же время, если вводятся хотя бы какие-то меры - тестирование с изоляцией, ношение средств защиты, вакцинация и т. п., цепочка заражений может существенно сокращаться. А при отмене мер, соответственно, заболеваемость снова может пойти в рост.

- Николай, исходя из этого - как может развиваться пандемия дальше с учетом появления «стелс-омикрона»?

- Новый подвариант «омикрона» ВА.2 уже проник во многие европейские страны. В Дании он, став преобладающим, дал скачок заболеваемости. В течение ближайших двух-трех недель мы увидим, повторится ли такая же ситуация, в частности, в Великобритании. Это будет хорошо заметно, поскольку там пошла на спад предыдущая волна «омикрона» (его «классического» варианта. - Ред.).

Если в Соединенном Королевстве и других странах случится всплеск, то неизбежно в дальнейшем похожий сценарий ждет и Россию, отмечает эксперт. В этом случае на фоне спада волны «омикрона» спустя две-три недели у нас может начаться новый подъем заболеваемости.