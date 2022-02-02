Гляжусь в ток-шоу, как в зеркало

Владислав Листьев во время съемок популярной телепередачи "Тема". Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС)

«Тема» щедро удобрила эфирную почву - стали появляться и другие разговорные передачи. Например, в 1995 году на канале

ТВ-6 начало выходить ток-шоу «Акулы пера» - куда более эмоциональная и дерзкая, к тому же узкопрофильная - про шоу-бизнес, но все еще вполне адекватная программа.

Шли годы. Российские продюсеры продолжали подтыривать идеи на американском ТВ. Так родилась «Большая стирка» (2001), мать всех российских социально-быто вых ток-шоу, сделавшая Андрея Малахова суперзвездой.

Потом распахнулись «Окна» молодого Дмитрия Нагиева (2002), через которые в наш телеэфир ворвались (и остались навсегда) ад и треш: ставшие потом привычными постановочные драки, грошовые актеры вместо реальных героев и т. п.

А что сегодня? На каждом большом канале выходят сразу несколько ток-шоу разных жанров. На одном полюсе - «респектабельные» программы политического толка: «60 минут», «Вечер с Владимиром Соловьевым», «Время покажет». На другом - не портящий борозды Малахов с «Прямым эфиром» и оппонирующий ему Дмитрий Борисов в «Пусть говорят». Появились развлекательные ток-шоу с игровыми элементами: «На самом деле», «Секрет на миллион». А знамя ада и треша теперь гордо несет Сергей Соседов и его ток-шоу «За гранью», где показывают россиян со всевозможными физическими изъянами (не включайте на сытый желудок).

Это богатое разнотравье объединяет одно: во всех этих программах практически исключена старомодная интеллигентная полемика образца 90-х. Хороший рейтинг будет там, где правдоподобнее всего кричат, ловчее фантазируют и по возможности дерутся. И не важно, что в студии обсуждают - российско-украинские отношения или подробности похождений звезды эстрады.

Кто в этом виноват? Уж точно не телевидение. Вообще пора бы прекратить приписывать ему сколько-нибудь значительную роль в деле развращения народных масс. «Телевидение - это зеркало эпохи», - до самой своей смерти неустанно повторял патриарх советского ТВ Игорь Кириллов. А эпоху не выбирают.

Единственное утешение - это то, что любая из них рано или поздно заканчивается и наступает другая.