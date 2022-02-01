Глава Ленинградской области распорядился открыть дополнительные мобильные поликлиники, чтобы решить проблему очередей

В Кудрово и Мурино направлены два передвижных медицинских комплекса, в ближайшее время здесь откроются мобильные поликлиники. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Люди, стоящие в очереди на улице, чтобы попасть на прием к врачу или сдать тест на коронавирус: такое видео накануне распространяли жители Ленинградской области в соцсетях. Ролики были сняты в Кудрино и Мурино – самых густонаселенных микрорайонах Всеволжского района, где на границе с Санкт-Петербургом за последние годы выросли целые кварталы новостроек. До недавнего времени с медицинской помощью здесь все обстояло относительно благополучно. Однако с новой волной коронавируса, которую в январе принес штамм «омикрон», заболеваемость резко выросла. Как результат – имеющихся в микрорайонах мощностей стало резко не хватать. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко оперативно отреагировал на жалобы жителей и распорядился усилить врачебную помощь в Кудрово и Мурино дополнительными мобильными поликлиниками. Этот шаг позволит сократить очереди к врачам и поможет оперативно оказать помощь всем, кто в ней нуждается.

Решение организовать мобильные медицинские пункты губернатор принял по итогам мониторинга острой ситуации Центром управления регионом. Дополнительные помещения для амбулаторий уже нашли: на помощь пришел местный бизнес. Деловое сообщество откликнулось на просьбу губернатора и предложило несколько вариантов для размещения мобильных пунктов.

Александр Дрозденко приехал в Мурино и осмотрел все предложенные помещения, обсудив возможность запуска мобильных поликлиник в самое ближайшее время. Решено, что до конца недели дополнительный медицинский пункт в Мурино будет открыт в здании бизнес-центра на улице Парковой, а в Кудрово - в бывшем офисном помещении строительной компании на улице Центральной. В течение нескольких дней мобильные пункты оснастят необходимой мебелью и техникой, а также оборудованием для ведения электронной очереди и проведения тестов на ковид по предписаниям врача.

Кроме того, в Мурино будут дополнительно установлены еще три мобильных амбулатории, и одна - в Кудрово. Где именно они разместятся, пока уточняется.

- Мы посмотрели несколько помещений для возможного временного размещения новых медицинских точек, и определились с двумя адресами. Я благодарен нашему бизнес-сообществу, которое вышло с предложением о помещениях. Это позволяет говорить о системном подходе в решении проблемы, - рассказал Александр Дрозденко. – Мы открываем новые точки для приема, выдачи больничных листов, забора ПЦР, выдачи лекарств.

Губернатор Александр Дрозденко (в центре) осмотрел помещения, которые местные бизнесмены предоставили под мобильные амбулатории. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Сейчас в Кудрово и Мурино работают два передвижных медицинских комплекса, которые были направлены в районы новостроек. В помощь местным медикам также выделяют дополнительный медицинский персонал. В мобильных пунктах приема пациентов будут работать сотрудники Ленинградской областной клинической больницы и областной Детской клинической больницы

- Мы продолжаем фиксировать рост пациентов с коронавирусом. Сегодня в регионе амбулаторно наблюдается почти 22 тысяч пациентов, каждые сутки мы видим прирост в 1,5 - 2 тысячи человек, - рассказал глава Минздрава Ленинградской области Сергей Вылегжанин. - На линию «122» ежедневно поступает более 7 тысяч вызовов. За последние сутки зарегистрировано 1 319 новых случаев заболевания в регионе, из них всего двое привитых.

В прошлом году в Мурино началось строительство новой поликлиники, ее планируют сдать до конца 2024 года. За одну смену медучреждение будет принимать 440 взрослых пациентов и еще 160 детей. В новом здании оборудуют отделения стоматологии, травматологии, рентгенодиагностики, физиотерапии, эндоскопии, хирургии, женскую консультацию, детское и взрослое отделения.