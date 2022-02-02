Потому что нельзя быть на свете красивой такой: ученые выяснили, какие женские фигуры более всего раздражают женщин

Фигура мечты - как правило, остается несбыточной мечтой Фото: Shutterstock

Еще недавно психологи и социологи «проклинали» модные журналы за их тенденциозность. Мол, публикуют фото стройных и подтянутых красавиц и тем самым расстраивают девушек-подростков обычной внешности, которые на фоне моделей считают себя «страшными». Глянец, как показывали многочисленные исследования, вгонял в тоску и женщин постарше.

Тенденция сравнивать себя с модными образами никуда не делась, но в корне изменилась. Это продемонстрировало исследование, которое провели Сара Маккомб (Sarah McComb) и Дженнифер Миллс (Jennifer Mills) из Йоркского университета в Торонто (York University in Toronto, Canada). Результаты женщины обнародовали в научном журнале Body Image, на который ссылается портал MailOnline, коротко о них рассказавший.

Выяснить, какие женские фигуры более всего раздражают женщин, канадкам помогли 402 студентки в возрасте от 18 до 25 лет. Сара и Дженнифер показывали им фотографии трех категорий: худого телосложения, спортивного и пышного. Просили оценить «образы», сравнить с собственными и выставить оценки, которые продемонстрировали бы отношение к увиденному.

Исследовательницы уточняют: у «худых» (thin) стройные фигуры, тонкие талии и плоские животы. Они, как правило, высокого роста. К таким можно причислить, к примеру, Кейт Мосс (Kate Moss). Да и любую другую манекенщицу из числа тех «вешалок», которых приглашают участвовать в модных дефиле.

Худышка Кейт Мосс Фото: EAST NEWS

«Спортивные» (fit) женщины подтянуты, обладают пропорциональным телосложением и рельефной мускулатурой – особенно в области живота, бедер, ягодиц и груди. Но мышц в меру, что отличает их от «женщин-качков». Роста «спортивные модели» могут быть разного. Канадки считают «идеалом» подобного рода Джиллиан Майклс (Jillian Michaels) - тренера из США, писательницу и телеведущую. Мы могли бы восхититься Екатериной Усмановой - фотомоделью, фитнес-инструктором и звездой Instagram.

Физкультурница Джиллиан Майклс Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Екатерина Усманова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Пышные» (slim-thick) - они же «стройные и упитанные», по терминологии исследовательниц, обладают широкими бедрами, весьма массивными ягодицами, обширным бюстом и тонкой талией. Что делает таких женщин похожими на «песочные часы». Самая известная их представительница Ким Кардашьян (Kim Kardashian). Достойно конкурирует с ней наша Анастасия Квитко.

Пышка Ким Кардашьян. Фото: EAST NEWS

Анастасия Квитко: есть чему позавидовать Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

И что же? Оценки большинства участниц эксперимента свидетельствовали: пышные фигуры вызывали у них наиболее сильное чувство неудовлетворенности собственным внешним видом. Спортивные оказались на втором месте в этом смысле, а худые, которые долгие годы провоцировали перфекционизм – стремление к совершенству - и вызывали депрессию у женщин избыточного и даже нормального веса, переместились в конец.

Наметившуюся тенденцию Сара и Дженнифер объяснили «черной завистью», если так можно выразиться. Ведь никакая диета и никакие тренировки не помогут добиться фигуры «как у Кардашьян». Ну, или, «как у Квитко». Бесполезно и пробовать. Такие формы появляются исключительно от природы. Или в результате сложнейших пластических операций, отважиться на которые способны единицы.

Прогноз исследовательниц неутешительный: если «пышные» продолжат вытеснять из Instagram, глянца и телевидения «худых» и «спортивных», «обычные» женщины будут завидовать и злиться все больше и больше.

У женщин есть любимые размеры Фото: Shutterstock

КСТАТИ

Социологи расспросили представительниц прекрасного пола о том, насколько они удовлетворены своим бюстом

Исследователи, которых привлекла британская клиника пластической хирургии Cosmetic Surgery Solicitors, измерили бюсты почти 900 женщин. Измеряя, интересовались их мнением о своем бюсте. Легко или сложно с таким живется? Влияет ли он на повседневную жизнь? Доставляет ли радость? Или, наоборот, огорчает? На основе полученных ответов и был определен оптимальный размер грудей с точки зрения самих женщин.

Более всего удовлетворенных — и своей жизнью и собственным телом — оказалось среди обладательниц груди третьего размера (С). Таких набралось 39 процентов.

Среди женщин, для молочных желез которых нужны бюстгальтеры с чашечками четвертого размера (D) и пятого (DD), довольными были 37 процентов. Шестой размер (Е) радовал 29 процентов его владелиц, а 27 процентов обожали свой второй размер (В).

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