Кто возглавляет бывшие советские республики, окружившие Россию

Ильхам Алиев.

Окончание. Часть 1.

Чем эти национальные лидеры связаны с Москвой? А чем - с Вашингтоном, Брюсселем или Пекином? И чего от этой постсоветской элиты можно ждать в близком будущем нашей стране?

КАВКАЗ

Карта Кавказ Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Азербайджан:

Ильхам Алиев

Будущий глава Азербайджана родился 60 лет назад в семье начальника отдела контрразведки КГБ Азербайджанской ССР Гейдара Алиева (позже - президента республики) и старшего научного сотрудника Института офтальмологии Зарифы Алиевой. В 15 лет поступил в МГИМО,

где окончил и аспирантуру, став кандидатом исторических наук. В начале 90-х работал в Стамбуле как глава фирмы «Ориент». А в середине 90-х вернулся в Баку вице-президентом нефтяной госкомпании SOCAR и разработчиком нефтяной политики суверенного Азербайджана. В начале 2000-х стал зампредседателя Парламентской ассамблеи Европы и получал награды ПАСЕ за «приверженность европейским идеалам». Летом 2003-го баллотировался на пост президента республики вместе… со своим отцом, который вскоре заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу сына.

Победа Ильхама Алиева сопровождалась протестами оппозиции и столкновениями с внутренними войсками, а два года спустя произошла попытка госпереворота, в котором обвинили в том числе трех министров правительства. Алиев активно тянул на Запад нефте- и газопроводы через Турцию и с участием турецкого капитала, а также строил вооруженные силы с опорой на Анкару - что ярко проявилось в карабахском конфликте с Арменией осенью 2020 года, итоги которого назвал исторической победой. Алиев подчеркивает, что Баку проводит политику мультикультурализма с равенством прав всех религий в республике. Но самые тесные связи поддерживает с Турцией.

Его жена Мехрибан пятый год является первым вице-президентом республики.

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Крупнейшим инвестором для Баку в 2021-м стала Британия - $1,23 млрд. В первой тройке также Турция и США (их вложения в Азербайджан увеличились). Россия не входит в первую десятку инвесторов.

Армения:

Никол Пашинян

Никол Пашинян.

Будущий премьер Армении родился в семье учителя физкультуры и футбольного тренера Вовы Пашиняна и домохозяйки Светланы Пашинян. В старших классах проводил школьные марши во время событий в Нагорном Карабахе в конце 80-х годов. Несмотря на то, что учился на отлично на отделении журналистики Ереванского госуниверситета, был исключен оттуда за критику руководства университета. В 90-е работал в изданиях, оппозиционных руководству республики, и даже получил срок за клевету и оскорбление представителей власти, а позже еще один - за организацию массовых беспорядков.

Став депутатом парламента, голосовал против членства Армении в Евразийском экономическом союзе. После ряда протестных акций весной 2018-го был избран премьер-министром Армении. Главным партнером по реформам называл Евросоюз, но первую зарубежную встречу провел в Сочи с Путиным. Заявлял, что Армения будет развивать отношения с Ираном, США и даже с Турцией. Во время очередного кризиса в Карабахе принял предложение Москвы о вводе миротворцев в зону разграничения с Азербайджаном (хотя делал попытки найти ходы урегулирования и в Брюсселе, и в Вашингтоне), а позже стал одним из первых, кто поддержал призыв о вводе войск ОДКБ в Казахстан.

Его жена Анна не только руководила его газетой после ухода мужа во власть, но и призывала армянских женщин воевать за свободу Карабаха.

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Почти треть внешнеторгового оборота Еревана в 2020-м составляли экономические связи с Москвой - $2,16 млрд. В первой тройке также Китай и Швейцария.

Грузия:

Ираклий Гарибашвили

Ираклий Гарибашвили.

Самый молодой из лидеров на постсоветском пространстве (в июне ему исполнится 40 лет), Ираклий, увлекавшийся в юности кикбоксингом, в начале 2000-х получал образование на факультете международного права и международных отношений в Тбилисском университете и параллельно в Университете Париж 1 Пантеон-Сорбонна. С 2004-го тесно сотрудничал с будущим премьер-министром Бидзиной Иванишвили, занимая руководящие должности в аффилированных с этим миллиардером структурах. В 2013-м стал самым молодым премьером в истории Грузии (и в мире тоже!). Покинув этот пост два года спустя, пару лет работал в наблюдательном совете по управлению региональными проектами китайской компании CEFC China Energy. А в феврале 2021-го вновь возглавил правительство республики и полгода спустя получил украинский орден «За заслуги» I степени за «весомый личный вклад в укрепление украинско-грузинского межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины».

Отец его жены Нануки Тамаз Тамазашвили, генерал милиции, при Саакашвили был арестован за незаконное ношение и хранение оружия.

Гарибашвили четко ориентирован на вступление Грузии в западные союзы, в том числе в НАТО и ЕС.

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В 2020-м Грузия экспортировала товаров на $3,34 млрд - в первой тройке Китай (почти полмиллиарда), Азербайджан и Россия. Закупок было больше, чем на $8 млрд, с огромным отрывом лидирует Турция (почти полтора млрд), далее следуют Россия и Китай.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Белоруссия. Александр Лукашенко

Воспитанник матери-одиночки, работавшей дояркой, выпускник истфака Могилевского пединститута и экономфакультета Белорусской сельхозакадемии, отслуживший в погранвойсках КГБ СССР, руководит Белоруссией с

1994-го. Имеет самые тесные связи с Москвой из 11 постсоветских республик - Минск входит в СНГ,

ЕАЭС, ОДКБ и Союзное государство (в 2021-м подписано 28 соглашений и интеграционный декрет с Россией, проведены крупнейшие военные учения «Запад-2021»). Чаще других лидеров общается с Владимиром Путиным.

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Товарооборот Минска и Москвы в 2021-м достиг $37 млрд. Белоруссия в четверке главных торговых партнеров России - с КНР, Германией и Нидерландами.