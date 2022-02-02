Фотография ценой четверть миллиона

«Звездное Приморье». Фото финалиста прошлого года в номинации «Фотопроект» Антона Комлева. Фото: Антон КОМЛЕВ

До 10 апреля открыт прием работ на VIII фотоконкурс РГО «Самая красивая страна». Принять участие может любой житель земли вне зависимости от национальности, возраста и рода занятий. Одно лишь правило: снимок должен быть сделан на территории России.

Итак, напомним важные восемь моментов восьмого фотоконкурса в этом году.

1. Введена новая номинация - «Магия стихии». Точнее, это «расправившая плечи» прошлогодняя номинация «Магия воды». На подведении итогов VII фотоконкурса президент РГО Сергей Шойгу предложил ее значительно расширить, чтобы фотографы могли представить не только силу водной стихии, но и все многообразие природных явлений: бури, грозы, метели, лавины, ураганы. Присутствие в кадре людей или животных допускается, но не в качестве главного объекта.

«Сладкая парочка». Фото финалиста прошлого года в номинации «Дикие животные» Сергея Стрельникова. Фото: Сергей Стрельников

2. Ушла отдельная номинация «Снято на смартфон». Жюри решило, что фотографии с телефонов будут теперь приниматься во всех номинациях наравне с классическими зеркалками (или еще более современными беззеркалками). Тем более сейчас уже и не всегда разберешь, чем снято - качество камер смартфонов растет с космической скоростью, и даже профессионалы все чаще предпочитают использовать их в работе.

3. Второй год подряд на конкурс можно посылать и видео. В номинации «За кадром» ждут видеоролики, которые расскажут, как создавался тот или иной фотографический шедевр. Сам снимок только не забудьте предоставить в основные номинации.

4. Возвращается более сильный акцент на природе и человеке в кадре. Урбанистические элементы допускаются в виде исключения и как композиционно оправданные детали.

5. В номинации «Живой архив» можно будет «повторять» снимки не только из архивов РГО, но и от других партнеров проекта, и даже семейные! Идея состоит в том, чтобы, сделав фото в том же месте и с того же ракурса, воспроизвести старый снимок много лет спустя. Например, повторить пейзаж, снятый вашим прадедушкой.

6. Партнер конкурса - Банк ВТБ продолжит поддерживать специальный приз «Заповедная Россия». Его получит автор лучшего кадра, сделанного на особо охраняемых природных территориях. Причем за победу могут сразиться и снимки с фотоловушек.

7. У тех, кто не пробьется в основную номинацию, остается надежда на «Приз зрительских симпатий». Победителя здесь будут выбирать всем миром - с помощью интернет-голосования.

8. Главная награда в каждой номинации основного конкурса составит 250 тысяч рублей. Обладатели специальных призов получат по 100 тысяч рублей. А победители «Самой красивой страны глазами детей» - квадрокоптер.

«Все равно ты будешь моей». Фото финалиста прошлого года в номинации «Эти забавные животные» Евгении Левиной. Фото: Евгения ЛЕВИНА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Фотографии все - потрясающие!.. Но «Самая красивая страна» имеет еще и большое прикладное значение для Министерства обороны России. Фотографии-финалисты украсят кают-компании подводных лодок, фрегатов и крейсеров, клубы гарнизонов, стены домов офицеров и госпиталей. Так что чем больше красивых снимков - тем лучше!»

Сергей Шойгу, президент РГО, член жюри фотоконкурса.

КОНКРЕТНО

Основные номинации

«Пейзаж»

«Дикие животные»

«Птицы»

«Россия с высоты птичьего полета»

«Искусство дикой природы (арт-фото)»

«Россия в лицах»

«Макромир»

«Подводный мир»

«Живой архив»

«Магия стихии»

Специальные призы

«Приз зрительских симпатий»

«Заповедная Россия»

«За кадром»

Детский конкурс (до 16 лет)

«Пейзаж»

«Мир животных»

«Мир с высоты птичьего полета»

«Природные явления»

ЗНАЙ!

Ваши фото ждут до 10 апреля на сайте photo.rgo.ru