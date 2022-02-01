Британским телеведущим разрешат материться в эфире в зависимости от времени суток

Британским телеведущим придется подыскивать подходящие выражения. Фото: Shutterstock

Британское ведомство, регулирующие в королевстве стандарты теле и радиовещания, еще в 2020 году провело опрос с целью выяснить – какие ругательства и оскорбительные выражения слушатели и зрители считают неприемлемыми для эфира.

Респондентам предлагалось не только внимательно изучить список таких слов, а также жестов, но и ранжировать их по степени приемлемости.

В общей сложности список составили порядка 150 ругательств, связанных с расовой, этнической и религиозной принадлежностью, полом, сексуальностью, частями и органами человеческого тела.

В итоге исследователи получили три отдельных списка, в которых английские ругательства были разбиты по трем категориям – мягкие, средние и тяжелые.

К мягким англичане отнесли такие слова, как дерьмо, попа, черт. К средним – задница или сиськи. В категорию наиболее крепких вошли: сволочь, ублюдок, придурок и слова, чьи аналоги есть в русском мате.

Почти все нецензурные слова с сексуальным подтекстом были отнесены опрошенными к категории наиболее оскорбительных. Нецензурные идиомы английских слов, обозначающих в почти всегда во фривольном или оскорбительном контексте самоудовлетворение, половой акт, женщину с низкой социальной ответственностью, подавляющее число людей сочло максимально неприличными.

Опрос был проведен с целью выяснить – за какие словечки, произнесенные ведущими вольно или не вольно во время эфира, их стоит наказывать. И респонденты сочли неприемлемыми оскорбления, отнесенные ими к средним и тяжелым, в программах, транслирующихся до 21:00. А вот мягкие они сочли допустимыми даже для детских телепередач.

Также в ходе исследования выяснилось, что британские телезрители становятся все менее терпимыми к расистским и этнически дискриминирующим словам и выражениям. Выросло число и тех, кто к обидным словам стал относить скрытые насмешки над инвалидами.

Представив, наконец, полученные результаты, чиновники пояснили, что крупнейшее за последние годы исследование подобного рода было проведено для переоценки стандартов вещания, которые должны быть «направлены на защиту зрителей и слушателей, особенно детей».