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В мире2 февраля 2022 5:00

Заветам Ленина верны: В Чили на должность заместителя министра назначили домработницу

Лус Видаль Уирикео стала зам. министра по делам женщинам и гендерной справедливости
Людмила ПЛОТНИКОВА
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Лус на протяжении многих лет была домработницей, трудилась в разных семьях в столице страны, Сантьяго

Лус на протяжении многих лет была домработницей, трудилась в разных семьях в столице страны, Сантьяго

Фото: Twitter.com

Каждая кухарка может управлять государством. Многие уверены, что эти слова когда-то произнес уже порядком подзабытый вождь мирового пролетариата Владимир Ленина.

Про кухарок Ленин, действительно, говорил. Но кое-что другое и никак не имеющее отношение к Чили, где президент назначил на высокий государственный пост бывшую домработницу.

Особых заслуг у Лус Видаль Уирикео нет, но опыт работы как таковой, включая руководящие должности, имеется. Лус на протяжении многих лет была домработницей, трудилась в разных семьях в столице страны, Сантьяго, а в какой-то момент была избрана на должность главы чилийского профсоюза домработников. Чилийские СМИ особо отмечают, что она никогда не принадлежала ни к одной из партий.

Теперь женщина станет заместителем министра по делам и гендерного равенства.

Указ подписал президент Чили, 35-летний социалист Габриэль Борич, самый молодой президент за всю историю страны. Он победил на президентских выборах, прошедших в декабре прошлого года.

В профсоюзе домработников Чили поприветствовали назначение Лус Видаль Уирикео.

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