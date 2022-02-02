Заветам Ленина верны: В Чили на должность заместителя министра назначили домработницу

Лус на протяжении многих лет была домработницей, трудилась в разных семьях в столице страны, Сантьяго Фото: Twitter.com

Каждая кухарка может управлять государством. Многие уверены, что эти слова когда-то произнес уже порядком подзабытый вождь мирового пролетариата Владимир Ленина.

Про кухарок Ленин, действительно, говорил. Но кое-что другое и никак не имеющее отношение к Чили, где президент назначил на высокий государственный пост бывшую домработницу.

Особых заслуг у Лус Видаль Уирикео нет, но опыт работы как таковой, включая руководящие должности, имеется. Лус на протяжении многих лет была домработницей, трудилась в разных семьях в столице страны, Сантьяго, а в какой-то момент была избрана на должность главы чилийского профсоюза домработников. Чилийские СМИ особо отмечают, что она никогда не принадлежала ни к одной из партий.

Теперь женщина станет заместителем министра по делам и гендерного равенства.

Указ подписал президент Чили, 35-летний социалист Габриэль Борич, самый молодой президент за всю историю страны. Он победил на президентских выборах, прошедших в декабре прошлого года.

В профсоюзе домработников Чили поприветствовали назначение Лус Видаль Уирикео.