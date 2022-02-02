Во Франции нашли лабораторию, в которой разводят собак для зловещих целей

Лай бедных собак слышно за километры Фото: Михаил ФРОЛОВ

Защитники животных нашли во французском регионе Овернь огромную лабораторию, на территории которой разводят собак породы бигль.

На кадрах, полученных с квадрокоптера, видно, что тысячи щенков живут в металлических клетках, стоящих прямо на асфальте. Территория в безлюдной местности огорожена высоким забором с колючей проволокой.

- Лай бедных собак слышно за километры, - рассказала зоозащитница Седрик Виллани.- Те, которым не дают успокоительное, по ночам сильно скулят и воют. Это настоящий концлагерь, место страданий, где приносятся в жертву чувствительные, разумные существа.

Собак разводят и тут же используют для проведения над ними опытов и экспериментов, животных также поставляют в другие лаборатории.

Виллани бьет тревогу и пытается достучаться до французского правительства, требуя закрыть эту лабораторию. Вместе с другими неравнодушными людьми она устраивает пикеты. Но пока ее усилия напрасны.

- Собаки породы бигль - очень послушные и доверчивые, - объясняет кинолог и ветеринар Иван Балансар. – У них отличный характер; многие песики, увидев человека в белом халате, даже и не подозревают, что их ждет. Они доверяют людям, а те безнаказанно этим пользуются. Именно на биглях чаще всего производители лекарств и средств бытовой химии проводят тестирования и опыты.

Муниципальный советник мэрии Гренобля, член Партии защитников животных Сандра Криф считает, что «подобные заведения надо закрывать, а людей, которые подписывают разрешения на их функционирование, нужно судить за жестокое обращение с животными».