«Американский контингент в Европе составляет лишь четверть от уровня Холодной войны»: что ответили США на требования России по гарантиям безопасности

Исходя из содержания документа, ясно, что США отвергли основное требование России о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток Фото: REUTERS

Испанское издание El Pais опубликовало полный текст письменного ответа США на предложения России о предоставлении гарантий безопасности. Как этот секретный документ (глава Госдепа Энтони Блинкен особо отмечал, что не хотел бы его публикации) попал в редакцию, не разглашается.

Исходя из содержания документа, ясно, что США отвергли основное требование России о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и, в частности, недопустимость включения в альянс Украины и Грузии. «Соединенные Штаты продолжают полностью поддерживать политику открытых дверей НАТО», — говорится в тексте ответа. Вместе с тем США выразили готовность сотрудничать с Россией по другим затронутым вопросом, прежде всего в контроле наступательного ракетного вооружения. Kp.ru публикует выдержки из документа.

О размещении войск на Украине

США готовы обсуждать обоюдные меры и обязательства России и США по неразмещению наступательных наземных ракетных системы и постоянного воинского контингента для ведения боевых действий на Украине – текст письменного ответа США на предложения России по гарантиям безопасности

О военных учениях в Европе

США готовы повышать уровень доверия в отношении военных учений в Европе, включая обязательства об уведомлении об их проведении и модернизацию Венского протокола.

О военных маневрах

США готовы изучить дополнительные меры для предотвращения инцидентов в море и в воздухе, если эти меры не разрушают основные принципы международного законодательства.

О ракетах средней и меньшей дальности

США готовы начать дискуссию о контроле за РСМД в рамках Диалога двух стран о стратегической стабильности.

О войсках НАТО в Европе

Американские войска в Европе сейчас составляют только четверть от того уровня, что был в конце Холодной войны. Дальнейшее наращивание войск Россией или ее агрессия против Украины вынудит нас увеличить свое оборонительное присутствие в Европе.

Об американской системе ПРО в Европе

США готовы обсуждать механизм повышения прозрачности, чтобы удостоверить отсутствие систем Томагавк в Польше и Румынии, если Россия предложит аналогичную проверку двух ракетных полигонов у себя по нашему выбору.

О договоре СНВ-III (ограничение стратегических наступательных вооружений)

Предлагаем незамедлительно начать дискуссию о развитии договора. Считаем необходимым включить в него новые виды стратегических ядерных вооружений. Мы также должны обратить внимание на нестратегические ядерные вооружения и неразмещенные ядерные боеголовки.

Заключение

Позиция американского правительства состоит в том, что прогресс по всем вышеназванным вопросам может быть достигнут только в случае дээскалации и прекращения угрожающий действий России по отношению к Украине.