"Россию будут дожимать до капитуляции": Что на самом деле значит слитый ответ НАТО Москве

Директор Центра военно-политических исследований, профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО (У) МИД России Алексей Подберезкин. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Солидное испанское издание El Pais первым из мировых СМИ опубликовало полный текст ответа Вашингтона и Брюсселя на предложение Москвы о гарантиях непродвижения НАТО на восток, вплотную к границам России. Если судить по главным его положениям, то адекватной реакции на свою обеспокоенность мы так и не получили. Ну, или получили в форме мало приемлемой.

Сайт Kp.ru обратился за комментарием к директору Центра военно-политических исследований, профессору МГИМО, доктору исторических наук и экс-депутату Госдумы Алексею Подберезкину.

- Алексей Иванович, в ответе от северо-атлантического альянса нас призвали вернуться к соблюдению Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) от 19 ноября 1990 г, включая предоставление информации о численности и размещении сил. А сами они его соблюдают?

- Нет, конечно. Они фактически отказались от выполнения этого соглашения. Сам договор потерял смысл после ликвидации Организации Варшавского договора. Никакого равновесия в Европе нет. Важнее другое. То, что сейчас вроде бы предлагают американцы - это не переговоры по ограничению вооружений и военной деятельности, как было раньше. Это - переговоры обсуждения состояния.

- Что это значит?

- Они в очередной раз говорят следующее: выполните ряд конкретных вещей, а мы решим, как с вами обсуждать проблемы безопасности.

- Диалог о контроле над вооружениями НАТО они предлагают в обмен на вывод миротворцев из Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья и… Крыма!

- Никаких реальностей в этом предложении НАТО нет. Они ставят условие: сделайте нам это и вот это — а тогда мы поговорим. Безо всяких обязательств. О чем поговорим? Когда разговоры закончатся? И чем закончатся?

- Мы им заранее должны нечто, они нам - ничего?

- «Мы просто вам обещаем» - это классическая тема в области переговоров по сокращению и ограничению вооружений со стороны Запада. Когда вместо реальных переговоров — начинаются дискуссии. Но всегда сначала требуются уступки.

- Уступки невыполнимые — вроде Крыма?

- Даже если отстранится от темы Крыма. Переговоры должны начинаться с нуля, а не с того , что одна из сторон сразу ставится в неравное положение. Американцы вообще идут на реальные переговоры крайне редко. И только в тех случаях, если им надо ограничить какие-то типы или системы вооружений. Или ограничить их количество. Когда видят, что это может им угрожать. В свое время наше опережение США в развертывание систем ПРО или тяжелых ракет их волновало. Только тогда они шли на предметное обсуждение. А вообще им это все не нужно.

- А что нужно?

- Увеличивать свой потенциал. Усиливать свое давление. Переговоры вообще-то нужны им лишь чтобы сохранить позицию дипломатических консультаций. И контроль над отношениями экскалации.

- Насколько ценно с военно-политической точки зрения предложение США об инспекции Россией объектов ПРО в Польше и Румынии в обмен на осмотр объектов в РФ?

- Это даже не второстепенная, а третьестепенная вещь. Нам эти установки МК-41 достаточно хорошо известны. Ну и чего их инспектировать? А сами мы и так показали американцам все, что только можно. Вплоть до предприятий по производству ракет. Когда под западным контролем уничтожали в 1990-е не только ракеты, но и заводы по выпуску ракетных систем.

- Что было неверным решением?

- Это была ошибка. Я будучи в Госдуме, дважды проваливал ратификацию Конвенции по ликвидации химоружия. И предупреждал — как только мы это примем, американцы сразу потеряют к нам интерес. И не будут финансировать ликвидацию этого оружия в России. Но смогли убедить ряд лиц в руководстве - и они все-таки протащили эту Конвенцию. И мы расхлебываем последствия этой ошибки 20 лет спустя. Когда нас обвиняют в развитии химоружия, при том, что мы то его ликвидировали, а американцы — нет.

- Двойные стандарты?

- Это классическое шельмование. Наши с ними бесконечные разговоры, кто прав, кто виноват - бессмысленны. И отвечать все труднее становится.

- Почему?

- Для этого требуется очень громкий голос.

- Тут нет ответа на главный запрос России — гарантии на нераспространение НАТО на восток, это сознательно сделано?

- Никаких гарантий быть не могло и не будет. Дело в другом. Если на вас оказывается усиливающееся силовое давление, идет его эскалация, то вы, по сути дела сформулировали повестку дня: давайте прекращать нагнетать эскалацию. Она становится опасной. Либо мы предпримем ответные меры. Вот на это наше обращение ( если все слова лишние убрать) — Запад ответил отказом.

- Это означает угрозу?

- Означает, что они будут усиливать силовое давление. В том числе и военно-техническое.

- Цель?

- До капитуляции нас будут дожимать. В политическом плане мы должны будем принять те условия, которые нам продиктуют. По тем нормам и правилам, которые нам хотят навязать.

- Такое возможно?

- Конечно. Они всегда на это рассчитывали. Хуже, что они этого добивались. Посмотрите на нашу карту и на нашу экономику. На постсоветское пространство - наши позиции там усилились? Нет.

Не надо испытывать иллюзий. Путин правильно сказал — нас приперли к стенке.

- Для нападающих это опасно.

- Либо мы оттолкнемся и отодвинем эту опасность, либо придется принимать сложные решения. Большая часть нашей элиты либо коллаборационистская, либо конформистская. И неизвестно, что хуже. А та небольшая часть, что готова защищать национальные интересы — насколько, как долго она готова контролировать ситуацию? И давление на правящую элиту будет усиливаться. Перед ней будут поставлены конкретные материальные вопросы. Счета, недвижимость, дети…

- От ответа НАТО ждать конструктива не стоило в принципе?

- Мы и не ждали. И не случайно Лавров рассылает наши комментарии по странам-участницам ОБСЕ. ОБСЕ в 1975-м зафиксировал ситуацию примерного равновесия. Сейчас ситуация не просто радикально изменилась. Фактически есть угроза окончательной ликвидации России как суверенного государства. И это не такая уж долгосрочная цель— если мы ничего не будем делать и продолжать политику 90-х и начала нулевых. Мы стоим перед принятием серьезных решений. Когда предстоит наступить на горло собственной песне.

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