Самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук: Деньги надо тратить на путешествия и общение, а не на машины и шубы

Мы выбрали из этого интервью самые интересные, на наш взгляд, цитаты Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Основательница и гендиректор крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries редко дает интервью. «Я интроверт, напрягаюсь, когда на меня направлено слишком много внимания», - объясняет Татьяна. Но положение, как говорится, обязывает. Так, в прошлом году Татьяна не просто возглавила рейтинг самых состоятельных женщин страны, но и стала самым «быстро богатеющим» миллиардером в мире. Всего за год на волне пандемии и ухода торговли в онлайн ее состояние выросло на 1200% - до $13 млрд. Как тут избежишь внимания журналистов?

На днях интервью с Татьяной Бакальчук выпустил женский журнал о моде и красоте Marie Claire. И правда, не только же о деньгах говорить с привлекательной и успешной женщиной! Мы выбрали из этого интервью самые интересные, на наш взгляд, цитаты.

О семье и друзьях

Своим главным капиталом я считаю людей и отношения. У меня большая семья, семеро детей — это о-го-го какой капитал! Много родственников в возрасте со стороны мамы и папы, с которыми я близка. Я очень переживаю, когда они болеют. Хорошо, что я могу оплачивать лечение, операции, нанимать сиделок. Возможность помогать — самое главное, что человеку дают деньги.

Со школьными и институтскими подругами мы давно разошлись, на встречи выпускников я не хожу. Может, когда-то и было желание приехать на встречу на красивой машине, показать, что я чего-то достигла. Сейчас, конечно, таких мыслей нет.

Я по натуре интроверт: мне сложно сходиться с людьми, я напрягаюсь, когда на меня направлено слишком много внимания. Мы с Владом, моим мужем, долго жили закрыто, не общались особо ни с кем. Но примерно три года назад решили, что нужно быть более открытыми. Расширили круг общения. Оказалось, что это здорово: можно иногда сходить кофе попить или в театр, поболтать о чем-то.

Переживала, что из-за пандемии у семьи сузились культурно-образовательные возможности. Но мы быстро перестроили свободное время в пользу прогулок с детьми в парке, зимой добавили походы на каток. В этом году медленно, но наверстываем упущенное, к примеру, дважды были в кино. Всей семьей, с попкорном, как полагается.

Моя семья тратит на новые впечатления, путешествия, общение. У нас сложилась традиция в январе ездить на несколько дней кататься на лыжах. Расширенным составом - брат с семьей, сестра, родители и все наши дети. До ковида два года летом той же компанией выезжали на Кипр. Это и общение, и смена картинки, и спорт, и воспитание в детях семейственности.

О деньгах

Впечатления-путешествия-образование-общение - это правильные траты. Мне кажется, хотеть машины, шубы и яхты уже не модно. Нормальные люди давно поняли, что это неочевидные ценности. Если раньше имущество воспринималось как вложение, актив, то сейчас оно просто поглощает кучу денег. Новая машина теряет 30 % в стоимости, как только ты выехал на ней из салона. Так нужна ли очередная новая, если предыдущая вполне неплоха?

Одна моя родственница постоянно твердит: «Таня, пока у вас есть возможность, нужно детям купить по квартире в Москве». Я ее понимаю, она принадлежит к поколению, которое помнит голод и нужду, ей спокойнее, когда есть что-то в запасе. Но я не понимаю, зачем покупать квартиры, если можно арендовать и не быть привязанным к одному месту? Тем более что жилой фонд имеет свойство устаревать морально, и через пять-десять лет тебе, может, будет некомфортно в этой квартире или у тебя поменяются жизненные обстоятельства.

У нас очень много знакомых, и не только среди топ-менеджмента или владельцев бизнесов, которые живут в съемном жилье. Сейчас в обществе тенденция не вкладывать деньги в мертвые вещи, а тратить их на то, что дарит живые эмоции и делает тебя счастливым.

У нас цель бизнеса не в том, чтобы заработанных денег хватило нашим детям, внукам и правнукам. Мы хотим попробовать сделать в России «экономическое чудо», если мы поспособствуем смене бюджетной сырьевой экономики на предпринимательскую. Ну а если что-то «пойдет не так» и мне придется переехать на дачу к родителям выращивать картошку, я буду жалеть только о том, что не могу заниматься любимым делом, что у меня нет возможностей менять что-то к лучшему. О том, что не накупила квартир, домов и машин, горевать точно не стану.

О здоровье

За последние пару лет у меня выработалась привычка заниматься спортом. Я уже не чувствую себя виноватой, что трачу на это час-полтора почти каждый день. Я себе объяснила, что, если не тренироваться, сил не будет ни на работу, ни на детей, ни на что. Эти час-полтора — моя инвестиция.

Пока не знаю, где взять еще час, чтобы здоровьем позаниматься. Научиться проходить чекапы (проверка организма, - Ред.), а то врач в наши редкие встречи на меня смотрит большими глазами — как взрослый человек может быть столь халатен к здоровью? К концу года начало побаливать плечо, возможно, от стресса зажимается. Наверное, и правда нужен курс массажа или иглотерапия.