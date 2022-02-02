Дмитрий Песков: Россию всегда с медведем сравнивали. Он на крышу курятника залезть не может

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

В среду, 2 февраля, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля не совсем обычные вопросы. Впрочем, все по порядку...

- ...Вопрос можно, Дмитрий Сергеевич?

- Да, пожалуйста.

- Вот по поводу странного заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Она в ходе брифинга заявила, что ответственность за деэскалацию кризиса вокруг Украины несет Россия. И - сравнила Российскую Федерацию... с лисой, которая кричит с крыши курятника о страхе перед курами. Не смогли бы вы так же образно ответить Джен Псаки по поводу курятника и так далее?

- Ну, слушайте, - немного подумав, сказал пресс-секретарь, - все-таки традиционно Россию всегда с медведем сравнивали. И при всем желании он на крышу курятника залезть не может. Он слишком большой и тяжелый для этого...

Ваш покорный слуга собирался было тут же спросить у Пескова - а с каким животным или птицей он сравнил бы Соединенные Штаты? Но...

... - Но в то же время какие-то образные сравнения не входят в мои функции, - так пресс-секретарь закончил фразу, и тем самым предвосхитил мой вопрос.

- Тем не менее, они (образные сравнения) прозвучали. Спасибо вам, Дмитрий Сергеевич, за этот образ.

- Спасибо вам.