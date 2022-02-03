Как фермерам открыть островок надежды в океане торговли

Фото Корпорации МСП

В магазинах у дома «Магнит» и «Пятерочка» Уфы, Новосибирска и Омска появились первые фермерские островки. Теперь местные крестьянские хозяйства и малые сельхозпроизводители смогут радовать жителей свежей продукцией. Удивительно, но до этого фермеры о таком формате могли только мечтать.

ПЛАНЫ ЕЩЕ НА 20 РЕГИОНОВ

«Когда мы решили реализовать проект собственного производства мясных деликатесов в 2017 году, мы даже не рассматривали розничную торговлю и не планировали поставлять свою продукцию в сетевые точки, - сообщила председатель сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива «Экопрод» Вилена Давлетова. – Однако со временем ассортимент значительно расширился. Мы стали выпускать помимо колбас мясные полуфабрикаты, льняное масло и другую продукцию. Появилась необходимость расширить сбыт».

Чтобы работать с сетями, надо выполнить определенные условия и требования. Правда, будет ли такая торговля прибыльной сельхозпроизводителю, большой вопрос.

Фото Корпорации МСП

«Конечно же, работать с крупными торговыми сетями для нас, как для малых производителей, у которых небольшие объемы, не так просто. Потому что выполнять все условия зачастую невыгодно, а в некоторых случаях даже убыточно, - честно отвечает Вилена Давлетова. – Однако в случае с фермерскими островками у нас все совершенно по-другому. Магазин дает возможность нам вести и полностью контролировать собственную торговлю, но и ответственность перед покупателями полностью на нас».

Как такое стало возможным? В Корпорации МСП – институте по развитию малого и среднего предпринимательства – придумали, как обойти высокие требования ритейлеров к поставщикам. Предложенные «Фермерские островки» работают по формату shop-in-shop, т.е. магазин в магазине, а оператором такой торговой площадки выступает сельскохозяйственный потребительский кооператив, объединяющий от 10 до 25 местных фермеров.

«Мы готовы помочь малым сельхозпроизводителям попасть с продукцией на полки магазинов. В этом году совместно с «Магнитом» и «Пятерочкой» откроем «Фермерские островки» еще в двадцати регионах. Планируем, что такую поддержку получат более 500 фермеров, - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. – И это еще не все. Для сельхозпотребкооперативов предусмотрен специализированный кредитный продукт в нашем дочернем банке (МСП Банк – прим. ред.) по финансированию затрат на открытие островка».

Фото Корпорации МСП

ПРЕДОСТАВИЛИ ГОТОВОЕ ДИЗАЙН-РЕШЕНИЕ

Фермерские островки размещаются на площади 20-30 кв. м. в магазинах из «проходимых» локаций с достаточным средним чеком. Для участия в проекте нужно заполнить форму на сайте Корпорации МСП.

«Нам предложили магазин, где мы открыли островок. Условия аренды посчитали приемлемыми. К тому же Корпорация МСП предоставила готовое дизайн-решение, что сократило расходы на застройку площадки при открытии, - рассказал заместитель председателя сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего сбытового кооператива «Фазенда» Артак Антонян.

В институте развития также пообещали помочь организовать взаимодействие с региональными властями, если потребуется дополнительное финансирование на основе местных программ поддержки или нужны будут партнеры для создания кооператива.

Так и хочется сказать: фермеры всех областей, республик и краев - объединяйтесь! Пилот, который реализуется в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, поможет попасть с продукцией на полку в магазин.