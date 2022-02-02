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В мире2 февраля 2022 11:15

Будем рожать «мексиканца»: почему в России возникла мода на беременный туризм в Латинскую Америку

Преимущества паспорта и сравнительно невысокие цены привлекают женщин, но есть серьезные риски
Мария БЕРК
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Kp.ru разбирался, что толкает будущих российских мам на риск родов вдали от дома.

Kp.ru разбирался, что толкает будущих российских мам на риск родов вдали от дома.

Фото: Shutterstock

Несмотря на все успехи в строительстве современных роддомов и развитии отечественной акушерской школы, удивительно большое количество россиянок ездит рожать за рубеж. Появилось даже такое понятие «перинатальный» (или беременный) туризм. К сожалению, порой такие путешествия заканчиваются трагически. В этом году МИД опубликовал сообщение о гибели россиянки, которая приехала в Мексику ради родов в домашних условиях. У женщины возникли серьезные осложнения, но оказать ей своевременную медпомощь не успели. Мать погибла, младенец выжил.

Kp.ru разбирался, что толкает будущих мам на риск.

ЗВЕЗДНЫЕ ТРЕНДЫ

Роды в США долгое время были трендом у состоятельных россиянок. В Штатах появились на свет дети доброй половины звезд российского шоу-бизнеса: Светланы Лободы, Алсу, Нюши, Ляйсан Утяшевой, Анны Седоковой, Кэти Топурия и многих других. Перинатальной Меккой стал Майами. Только помимо высокого уровня медицины, океана и солнца, россиянок манило гражданство США, которым по «праву земли» могут обзавестись новорожденные.

По неофициальным данным, ежегодно в США рождается более 10 тысяч русских малышей. Правда, в последние годы родить за океаном становится все сложнее. Во-первых, практически невозможно получить американскую визу. Во-вторых, из-за курсов валют резко выросли затраты (средний ценник составляет около $20 тысяч (1,5 млн рублей). Поэтому бюджетной альтернативой Штатам стали страны Латинской Америки.

В ПОГОНЕ ЗА ПАСПОРТОМ

В топ-5 стран, куда едут рожать россиянки, входят Мексика, Аргентина, Бразилия, Чили и Панама. По версии рейтинга Bloomberg Health Care Efficiency, Мексика заняла 21-е место по уровню здравоохранения (первой латиноамериканской страной в этом списке), Чили - 31-е, а Бразилия - 51-е.

Все эти страны автоматически наделяют новорожденного национальным паспортом и сопутствующими благами, среди которых ключевое - безвизовый въезд во многие страны.

Блогер Анастасия, которой предстояло родить осенью прошлого года, говорит, что долго выбирала подходящую страну для рождения третьего ребенка. В ее персональном топ-листе были США, Канада, Мексика, Коста-Рика, Чили, Аргентина и Бразилия.

- На тот момент Чили и Аргентина были закрыты на локдаун из-за пандемии. Попасть туда было нереально, - рассказывает блогер. - Я думала родить на Коста-Рике, но после отдыха там у меня сложилось впечатление, что цивилизация туда еще не дошла. Несмотря на то, что в Бразилии можно родить бесплатно, как и в Аргентине, эта страна кажется политически нестабильной, с высокой преступностью. Так мы поняли, что в этот раз мы родим «мексиканца».

В топ-5 стран, куда едут рожать россиянки, входят Мексика, Аргентина, Бразилия, Чили и Панама.

В топ-5 стран, куда едут рожать россиянки, входят Мексика, Аргентина, Бразилия, Чили и Панама.

Фото: Shutterstock

ПО ЦЕНЕ КРАСНОДАРА

Преимущества мексиканского паспорта и, правда, неоспоримы. Безвизовый въезд почти в 135 стран мира, включая страны Евросоюза, Британию и Канаду, шанс получить 10-летнюю визу в США. Оформление постоянного вида на жительство для родителей малыша, его братьев и сестер, а также бабушек и дедушек с правом через два года жизни в Мексике претендовать на гражданство. Помимо этого, у новорожденного в будущем есть возможность натурализоваться в Испании и получать там бесплатное образование.

- Я никогда не думала, что буду рожать за границей, - признается россиянка Виктория. - Но потом изучила вопрос, и роды в Мексике оказались наиболее реальным вариантом. Стоимость такая же, как и в платной клинике в Краснодаре. Только преимуществ намного больше.

Вика отправилась рожать в Мексику, не имея за плечами ни контракта с клиникой, ни с фирмой-посредником. Таких фирм в странах Латинской Америки сейчас развелось много. Их держат в основном россияне или выходцы из стран бывшего СССР, которые устраивают бизнес в ожидании заветного паспорта. Как отмечают наши соотечественники, отношение мексиканских работодателей к иностранцам скептическое, «как к гастарбайтерам», да и зарплаты в стране довольно низкие, поэтому россияне предпочитают сами крутиться.

ПРИДАТЬ УСКОРЕНИЯ

Фирмы-посредники называют себя сопровождающими и просят за свои услуги от $1 тысячи (77 тысяч рублей). В их базовый список услуг чаще всего входит содействие в аренде жилья и авто, помощь в заключении договора с клиникой и врачом, а также получении резидентства для родителей.

Услуги клиники и врача оплачиваются отдельно. Роды и нахождение в течение 2-3 дней в палате, в среднем, стоят около $3 тысяч (234 тысячи рублей), домашние роды обойдутся вдвое дешевле.

- Если клиентка еще не выбрала врача, то мы можем посоветовать подходящего специалиста. При этом неважно, работает доктор в той клинике, где заключили контракт или нет, - говорит владелец фирмы-посредника Дмитрий. - В Канкуне или Плая-дель-Кармен вы не найдете русскоязычных врачей, только мексиканцы, которые иногда знают английский на уровне «hello» и «goodbye», но мы предоставляем роженицам ассистента-переводчика.

По его словам, на жилье в популярных у будущих мам городах уходит порядка $1,5 тысяч в месяц (117 тысяч рублей).

Однако очень многие россиянки отказываются от услуг сопровождающих, считая, что их ценник завышен, а все документы можно получить и самостоятельно.

- Когда встал вопрос об оформлении ПМЖ (постоянное место жительства), то представители агентств, с которыми я общался, предлагали ускорить процесс за вознаграждение. Мол, иначе вы документы получите с опозданием, - говорит Сергей, у которого жена рожала второго ребенка в Мексике в начале 2020 года. - Но я отказался платить. В итоге все документы оформил самостоятельно за полтора месяца.

Роды и нахождение в течение 2-3 дней в палате, в среднем, стоят около $3 тысяч (234 тысячи рублей), домашние роды обойдутся вдвое дешевле.

Роды и нахождение в течение 2-3 дней в палате, в среднем, стоят около $3 тысяч (234 тысячи рублей), домашние роды обойдутся вдвое дешевле.

Фото: Shutterstock

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Однако прошедшие через роды в Мексике называют и серьезные минусы. Во-первых, многие роженицы жалуются на жару, которая устанавливается в Мексике с апреля (от 30 градусов и выше). А в период беременности высокие температуры переносятся тяжелее.

Вторая проблема — изматывающий перелет из России в Мексику. Будущие мамочки летят на роды после 32-й и до 36-й недели, заручившись разрешением от гинеколога. А это возможно, если беременность протекает без нареканий.

В-третьих, существует риск оказаться депортированной. Большинство россиянок отправляются на роды в Мексику, прикрываясь туристическими целями. Электронная виза позволяет россиянам находиться в стране до 180 дней, но в последнее время участились случаи, когда пограничники разрешают пребывание строго до даты вылета. А иногда без объяснения причин и вовсе отказывают во въезде.

В-четвертых, на разных этапах жизни в Мексике россияне сталкиваются с повальной коррупцией.

В-пятых, некоторые мамы признают, что слухи о высоком уровне медицины в Мексике сильно преувеличены.

- Я бы сказала, что там ситуация сильно лучше, чем в роддомах в российской провинции. Но если сравнивать с московскими клиниками, то такой сильной разницы уже нет, - отмечает россиянка Карина, рожавшая второго ребенка в мексиканском госпитале. - Меня больше всего впечатлили оптимизм моего врача и приветливое отношение медперсонала к беременным.

- Меня немного удивили дородовые обследования, - признается москвичка Татьяна, рожавшая в Мексике в 2019 году. - Врач не назначил ни одного анализа и УЗИ. Кроме измерения веса и давления и общих вопросов о самочувствии, его ничего не интересовало. Мне пришлось самой сдавать анализы, делать полное УЗИ с замерами, чтобы быть спокойной за ребенка. Уже после родов нам попалась очень хорошая врач-педиатр. Но прививку от гепатита нам не сделали из-за того, что в мексиканской больнице просто закончилась эта вакцина.

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