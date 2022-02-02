«Ты молодой отец, тебе нужны силы. А я в сауну!»: Ягудин поиздевался над 48-летним Авербухом

48-летний Илья Авербух полгода назад стал отцом. Сына ему родила 26-летняя Лиза Арзамасова. Фото: Инстаграм.

Фигуристы Алексей Ягудин и Илья Авербух приехали в Пекин на Зимнюю Олимпиаду-2022. Игры пока не начались, и приятели проводят время с пользой для души и тела. Несмотря на загруженный рабочий график, Авербух старается много времени проводить в спортзале. Пока он потеет на беговой дорожке, Ягудин снимает шутливые ролики и публикует их в Инстгараме. В новом видео Алексей, замотанный в полотенце, наблюдает, как 48-летний Илья пыхтит на тренажере.

- Давай, давай, надо, чтобы ты в форму пришел, животик сбросить. Ты молодой отец, тебе нужны силы! А я пойду в сауну погреюсь, в бассейне искупаюсь! – поиздевался над коллегой 41-летний Ягудин. Илья и бровью не повел: он уже привык к шуткам Ягудина, который участвует в ледовых шоу, которые продюсирует Авербух.

Пока Авербух потеет на беговой дорожке, Ягудин снимает шутливые ролики. Фото: кадр видео.

Напомним, полгода назад Авербух стал отцом: его 26-летняя жена Лиза Арзамасова родила ему сына Льва. Спортсмен надолго оставил молодую избранницу и маленького ребенка: Олимпиада в Пекине продлится с 4 по 20 февраля. Перед поездкой в Пекин супруги успели слетать в отпуск в Дубай, где провели почти неделю. А в январе Авербух был плотно занят своим ледовым шоу.

- Работал над спектаклем «Снежная королева», который можно было увидеть со 2 по 8 января. В нем принимали участие Женя Медведева, Алексей Ягудин, Таня Тотьмянина, Максим Маринин. Это, конечно, большая работа. Очень надеюсь, что данный проект войдет в историю, как и другие спектакли, которые я делал. В этом сезоне мы также показали спектакль «Анна Каренина» - он имел оглушительный успех, - рассказывал продюсер.

Его жена тоже не сидит без дела и уже репетирует спектакли. Лиза Арзамасова не скрывает, что их с Ильей ребенком занимается ее мать.

- Мама на ближайшее время занята Львом Ильичом, - сообщила актриса подписчикам в Инстаграме.

Лиза Арзамасова не скрывает, что их с Ильей ребенком занимается ее мать. Фото: Инстаграм.

Еще осенью Авербух рассказывал журналистам, что беременность Лизы стала для них неожиданностью. Они с женой не собирались заводить ребенка так быстро после свадьбы. Тем не менее, они оба были рады рождению малыша, и в будущем хотели бы еще детей.

Знаменитый фигурист и звезда сериала «Папины дочки» поженились в декабре 2020 года. И с тех пор стали одной из самых обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса. Причина – большая разница в возрасте: целых 22 года. К тому же влюбленные не афишировали своих отношений, справедливо полагая, что счастье любит тишину. Беременность Лизы они тоже скрывали до последнего – об «интересном» положении будущей мамы стало известно только тогда, когда ее животик уже стал заметен.