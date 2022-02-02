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Политика2 февраля 2022 11:50

Кому Путин дал звезды Героев Труда

Кому Путин дал звезды Героев Труда
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Звания Героя труда Российской Федерации удостоен академик РАН, почётный президент «Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Евгений Велихов. Фото ТАСС

Звания Героя труда Российской Федерации удостоен академик РАН, почётный президент «Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Евгений Велихов. Фото ТАСС

Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

- И Россия, и весь мир сейчас проходят через испытание пандемией. Да, ситуация остается непростой, но жизнь продолжается. И сейчас важны и наша общая солидарность, и позитивные события, которые могут служить точкой опоры. Таким событием является вручение государственных наград, как выражение глубокой признательности нашим достойным согражданам, - рассказал в начале мероприятия Путин.

Президент России Владимир Путин и летчик-испытатель Летно-исследовательского института им. Громова Евгений Крутов, получивший звание Героя РФ. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Президент России Владимир Путин и летчик-испытатель Летно-исследовательского института им. Громова Евгений Крутов, получивший звание Героя РФ. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Вот кто и какие награды получил:

ГЕРОЙ РОССИИ

Летчик-испытатель Евгений Велихов.

ГЕРОЙ ТРУДА

Академик Евгений Велихов

Эндокринолог Иван Дедов

Гендиректор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко

Главврач московской больницы N52 Марьяна Лысенко

Глава «Газпрома» Алексей Миллер

Замдиректор «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков

ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ 1 СТЕПЕНИ

Гендиректор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко

Госсоветник юстиции 1 класса, Герой СССР Борис Кравцов

Депутат Госдумы Владимир Ресин

Президент Транснефти Николай Токарев

ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ 3 СТЕПЕНИ

Худрук Государственного Кремлевского дворца

ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ 4 СТЕПЕНИ

Парфюмер Лядковская Антонина

ОРДЕН АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Митрополит Волоколамский Илларион

ОРДЕН МУЖЕСТВА

Директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков

ОРДЕН ПИРОГОВА

Академик Андрей Каприн

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова

ОРДЕН ДРУЖБЫ

Офтальмолог Юсеф Наим Юсеф

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ:

Президент федерации дзюдо Петербурга Михаил Рахлин

Политика: В ВЕРХАХ