Кому Путин дал звезды Героев Труда

Звания Героя труда Российской Федерации удостоен академик РАН, почётный президент «Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Евгений Велихов. Фото ТАСС
Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.
- И Россия, и весь мир сейчас проходят через испытание пандемией. Да, ситуация остается непростой, но жизнь продолжается. И сейчас важны и наша общая солидарность, и позитивные события, которые могут служить точкой опоры. Таким событием является вручение государственных наград, как выражение глубокой признательности нашим достойным согражданам, - рассказал в начале мероприятия Путин.
Президент России Владимир Путин и летчик-испытатель Летно-исследовательского института им. Громова Евгений Крутов, получивший звание Героя РФ. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
ГЕРОЙ РОССИИ
Летчик-испытатель Евгений Велихов.
ГЕРОЙ ТРУДА
Академик Евгений Велихов
Эндокринолог Иван Дедов
Гендиректор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко
Главврач московской больницы N52 Марьяна Лысенко
Глава «Газпрома» Алексей Миллер
Замдиректор «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков
ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ 1 СТЕПЕНИ
Гендиректор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко
Госсоветник юстиции 1 класса, Герой СССР Борис Кравцов
Депутат Госдумы Владимир Ресин
Президент Транснефти Николай Токарев
ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ 3 СТЕПЕНИ
Худрук Государственного Кремлевского дворца
ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ 4 СТЕПЕНИ
Парфюмер Лядковская Антонина
ОРДЕН АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Митрополит Волоколамский Илларион
ОРДЕН МУЖЕСТВА
Директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков
ОРДЕН ПИРОГОВА
Академик Андрей Каприн
Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова
ОРДЕН ДРУЖБЫ
Офтальмолог Юсеф Наим Юсеф
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ:
Президент федерации дзюдо Петербурга Михаил Рахлин