Кому Путин дал звезды Героев Труда

Звания Героя труда Российской Федерации удостоен академик РАН, почётный президент «Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Евгений Велихов. Фото ТАСС

Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

- И Россия, и весь мир сейчас проходят через испытание пандемией. Да, ситуация остается непростой, но жизнь продолжается. И сейчас важны и наша общая солидарность, и позитивные события, которые могут служить точкой опоры. Таким событием является вручение государственных наград, как выражение глубокой признательности нашим достойным согражданам, - рассказал в начале мероприятия Путин.

Президент России Владимир Путин и летчик-испытатель Летно-исследовательского института им. Громова Евгений Крутов, получивший звание Героя РФ. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Вот кто и какие награды получил:

ГЕРОЙ РОССИИ

Летчик-испытатель Евгений Велихов.

ГЕРОЙ ТРУДА

Академик Евгений Велихов

Эндокринолог Иван Дедов

Гендиректор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко

Главврач московской больницы N52 Марьяна Лысенко

Глава «Газпрома» Алексей Миллер

Замдиректор «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков

ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ 1 СТЕПЕНИ

Гендиректор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко

Госсоветник юстиции 1 класса, Герой СССР Борис Кравцов

Депутат Госдумы Владимир Ресин

Президент Транснефти Николай Токарев

ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ 3 СТЕПЕНИ

Худрук Государственного Кремлевского дворца

ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ 4 СТЕПЕНИ

Парфюмер Лядковская Антонина

ОРДЕН АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Митрополит Волоколамский Илларион

ОРДЕН МУЖЕСТВА

Директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков

ОРДЕН ПИРОГОВА

Академик Андрей Каприн

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова

ОРДЕН ДРУЖБЫ

Офтальмолог Юсеф Наим Юсеф

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ:

Президент федерации дзюдо Петербурга Михаил Рахлин