Британская пресса намекнула, кто из российских богачей может лишиться «дворцов» в Лондоне

Среди тех, кто может оказаться в новом санкционном списке британского правительства, называют российского миллиардера Алишера Усманова. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Глава британского МИД Лиз Трасс готовится объявить об усилении санкционного давления на Россию в случае, если Москва предпримет вторжение на территорию Украины. Как пишет английский таблоид The Daily Mail, британское правительство на этот раз избрало своей мишенью российских бизнесменов и их компании. Теперь санкции буду бить как по российским миллиардерам лично, так и по их бизнес-империям.

По словам Лиз Трасс, в кабмине рассматривают в том числе возможность конфискации имущества состоятельных россиян.

- Мы ничего не исключаем, - ответила министр на вопрос о потенциальных конфискациях.

Имен пока никто не называет, но британские репортеры уже составили свой расстрельный список.

Среди тех, кто может оказаться в новом санкционном списке британского правительства, называют российского миллиардера Алишера Усманова, чье состояние Forbes оценил в $18,4 млрд.

По данным The Daily Mail, Усманову принадлежит дом Бичвуд-Хаус на севере Лондона, а также особняк Тюдоров Sutton Palace в графстве Суррей. Оба здания оцениваются примерно в $135,5 млн.

Более 10 лет бизнесмен являлся владельцем 30% лондонского футбольного клуба «Арсенал», однако не так давно продал их американскому миллиардеру Стэну Кроенке. Как отмечают британские СМИ, сейчас Усманов инвестирует в другой английский клуб - «Эвертон», а также сохраняет тесные связи с «Ливерпулем».

Может лишиться своей недвижимости в Англии и бывший глава En+ Group Олег Дерипаска, который, если верить таблоиду, владеет домом на Белгрейв-сквер в Лондоне. Также, по неподтвержденным данным, в собственности бизнесмена есть еще одно здание, располагающееся буквально на соседней улице - Итон-сквер.

Под дамокловым мечом, по версии британских журналистов, находится и российский банкир Михаил Фридман. В 2016 году он приобрел за $88 млн дом Athlone House в Северном Лондоне.

Также в списке упоминается председатель банка ВТБ Андрей Костин. Впрочем, о его зарубежной недвижимости репортерам ничего неизвестно. Но при этом они напоминают, что дочерней компании Костина - «ВТБ Капитал» английские санкции с большой вероятностью не угрожают, поскольку фирма базируется в Лондоне и под рестрикции не подпадает. Стоит отметить, что ВТБ является государственным банком, поэтому к олигархам председателя его правления Костина отнести никак нельзя. Эта должность является выборной.