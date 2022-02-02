«Мы так счастливы»: Дженнифер Лопес откровенно рассказала об отношениях с Беном Аффлеком

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес воссоединились через 17 лет после разрыва. Фото: REUTERS

Дженнифер Лопес рассказала о своих отношениях с бойфрендом Беном Аффлеком. Пара воссоединилась через 17 лет после того, как разорвала помолвку. Сейчас Джей Ло снова на коне: она основала собственный бренд косметики, записывает новые песни и снимается в фильмах. Как раз сейчас на экраны выходит комедия «Первый встречный», в которой она сыграла главную роль. В фильме Дженнифер играет практически себя – поп-звезду, которая расстается с женихом-музыкантом, узнав об его измене. Героиня Лопес начинает крутить роман с первым встречным парнем – его роль досталась Оуэну Уилсону. Певица дала большое интервью журналу «People», в котором рассказала не только о фильме, но и о своем романе с Аффлеком.

- Я чувствую себя такой счастливой рядом с ним. Это такая красивая история любви, и так прекрасно, что у нее появился второй шанс, - призналась Джей Ло.

Певица говорит, что когда они с Беном снова сошлись, им было немного страшно. Они не хотели выставлять свои чувства напоказ, учитывая «весь этот цирк», который творился вокруг них 17 лет назад. С тех пор прошло много времени, они оба стали более осторожными.

- Мы так счастливы, что не хотим снова играть в эти игры. Теперь мы старше, мы умнее, у нас больше опыта, мы находимся на другом этапе жизни, у нас теперь есть дети, и мы должны это всё учитывать, - говорит 52-летняя Лопес.

Певица дала большое интервью журналу «People». Фото: соцсети.

По словам артистки, 49-летний Аффлек – заботливый и деликатный бойфренд. Дженнифер гордится тем, что он проделал огромную работу над собой и изменился к лучшему (видимо, Джен намекает на алкоголизм и игроманию Аффлека). Певица признается, что не строит никаких особых планов на будущее и просто наслаждается тем, что у нее есть сейчас.

- Я просто хочу, чтобы мое будущее было наполнено любовью и счастьем, с моими детьми и моим партнером. Я думаю, что все хотят быть счастливыми, с кем-то, с кем можно отправиться в путешествие и состариться, и сейчас мне очень хорошо, - говорит звезда.

Новость о воссоединении Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стала праздником для всех фанатов пары. Бывшие возлюбленные объявили о том, что они снова вместе, летом 2021 года. По слухам, Лопес и Аффлек начали активно общаться весной прошлого года, еще когда Дженнифер встречалась с бейсболистом Алексом Родригесом. Аффлек тогда как раз расстался с возлюбленной актрисой Аной де Армас. По словам инсайдеров, инициатива возродить отношения принадлежит Бену.

Дженнифер рассказала, что они с Беном очень счастливы вместе. Фото: REUTERS

Впервые их роман разгорелся в июле 2002 года во время съемок комедии «Джильи». А уже в ноябре Бен сделал Дженнифер предложение руки и сердца. Поклонники буквально млели от их пары, а таблоиды прозвали актеров «Беннифер». Но их свадьба так и не состоялась. В январе 2004 Лопес и Аффлек подтвердили слухи о расставании. В числе причин разрыва они позже называли слишком плотные рабочие графии и чересчур пристальное внимание СМИ и фанатов.