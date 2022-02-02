Верховный Суд России признал "Колумбайн"* террористической организацией

Верховный Суд России признал организацию "Колумбайн"* террористической. Фото: Shutterstock

Верховный Суд России рассмотрел административное исковое заявление Генпрокурора России о признании "Колумбайна"* террористической организацией. Деятельность "Колумбайна"*, который призывал подростков по всему миру расстреливать детей в школах запрещена на территории России.

"Названная террористическая организация основана на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране путем реализации масштабных насильственных акций.

Ее участники отрицают общепринятые моральные принципы и нравственные ценности, пропагандируют девиантное поведение, суицид и насилие как норму жизни и способ достижения своих целей", - говорится в материалах суда.

Генпрокуратура установила, что деятельность широко развитой структуры "Колумбайна"* координируется с использованием возможностей сети Интернет. В социальных сетях создаются тематические группы "скулшутинга", осуществляется психологическая обработка по снятию у молодежи и подростков морального запрета на применение насилия и совершение убийств.

Напомним, под воздействием насильственной идеологии "Колумбайна"*, а также массированной пропаганды "скулшутинга" во всем мире были совершены массовые расстрелы и убийства в учебных заведениях. Погибли десятки детей.

Теперь за организацию либо участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. Даже за поддержку экстремистских сообществ гражданам грозит 2 года колонии, а за финансирование таких сообществ можно получить от 8 до 10 лет тюрьмы.

*Запрещенная в РФ организация