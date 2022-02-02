"Ни ростом, ни лицом не вышли": вскрылась постыдная правда о внебрачных сыновьях Абдудлова

Актер Александр Абдулов, 2005 г. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Два внебрачных сына Александра Абдулова впервые встретились лицом к лицу в эфире скандального шоу. Каждый рассказал свою правду о родстве со знаменитым актером, который скончался от рака 14 лет назад. Неожиданно общение переросло в перепалку.

Друзья и коллеги Александра Абдулова возмущены тем, что в последнее время стали с завидной регулярностью появляться внебрачные дети актера. Сначала Сергей Шиподько объявился летом 2021 года. Он рассказал, что мать перед смертью сообщила, что его отец - Абдулов.

Сергей Шиподько.

Александр Коваль всплыл в инфополе в начале 2022 года. Появились сообщения о том, что какая-то любовница Александра Гавриловича якобы принесла домой белый пиджак мэтра, в котором нашла фотографию с ребенком. Этот малыш якобы и есть Коваль. Его мать рассказала, как была близка с легендой театра и кино, после чего на свет появился Александр.

Александр Коваль в студии передачи "Пусть говорят".

Пришедшая в студию племянница Абдулова сразу же набросилась на внебрачных сыновей. "Вы вот ни ростом, ни лицом не вышли. Можно попросить открыть лобную часть", - обратилась Ирина к Сергею в эфире шоу "Пусть говорят" на первом канале.

"Не хочу ничего открывать, у меня проблема с волосами", - парировал Шиподько, нацепивший парик в стиле Евгения Осина.

В беседу вмешался друг Абдулова. "А вот Сашка, если бы его попросили, даже парик бы снял и пробежал здесь. Ему не нравилось, что его снимали, когда он болел. А так он очень любил славу", - заявил Александр Мягченков.

Ковалю предъявить публике было нечего. Начинающий актер массовки сидел с понурым видом.

Чтобы выяснить, являются ли герои программы сыновьями Абдулова, на экспертизу взяли шаль мамы актера, пиджак, в котором Александр Гавриилович снимался, и его запонки. Племянница согласилась предоставить ДНК брата Абдулова, чтобы определить, кто же настоящий сын. Специалист объявил результаты ДНК-теста: "Коваль и Шиподько не являются родственниками". Получается, мужчины оказались самозванцами и обманывали народ.