Локдауны-2020 были бесполезны, подсчитали ученые Университета Хопкинса. Но медики не согласны

По мнению ученых, локдауны принесли больше вреда, чем пользы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Смысл исследования экономистов Университета Хопкинса (США) заключался в том, что они подсчитали количество смертей в первый локдаун, введенный в апреле-мае 2020, и сравнили негативные последствия от него с полученным эффектом.

Так, по их подсчетам, полный локдаун в США и Европе снизил количество смертей от первой волны ковида только на 0,2%. При этом за то же время увеличилось количество безработных, число случаев домашнего насилия и самоубийств. А от передозировки медицинскими препаратами за этот месяц пострадало на 30% больше людей, чем за аналогичный период прошлых лет.

Между тем, по подсчетам тех же экономистов, гораздо больший эффект в сокращении смертности дала дальнейшая самоизоляция. То есть ситуация, когда дома сидят только заболевшие и контактные, а остальные живут как раньше. Благодаря такому порядку действий, смертей стало меньше уже на 2,9%.

Сопоставив эти цифры, ученые сделали вывод: локдауны не просто бесполезны, а даже опасны.

Но популярный медицинский обозреватель, терапевт Алексей Водовозов с их точкой зрения категорически не согласен. И объясняет, почему в своем телеграм-канале: «Не оценивалась заболеваемость, госпитализация, нагрузка на здравоохранение. Смотрели только на смертность. Что, если честно, слегка странно - все-таки смертностью мы в основном управляем при помощи вакцин. А локдаунами разрываем эпид.цепочки. Ну или пытаемся это делать, не давая коронавирусу выбивать народ массово и одновременно.

Так что выводы, в целом, ожидаемы: локдауны на смертность не оказали большого влияния. И говорят их выводы скорее об отсутствии качественных исследований всех аспектов ограничительных мероприятий».

Эксперт отмечает, что сами авторы исследования не отрицают необходимость противоэпидемических мер, неоднократно подчеркивают важность ношения масок, соблюдения социальной дистанции. Они выступают разве что против жесткости ограничительных мероприятий: «В итоге авторы говорят, что надо делать как в Финляндии, Норвегии или Дании, где подавляющее большинство ограничений соблюдались самими людьми, а со стороны властей были лишь рекомендации. Легко говорить... Кто бы был против. Порекомендовали людям носить маски - они носят. Порекомендовали соблюдать дистанцию и не болтаться по людным местам почем зря - они соблюдают и не болтаются. Но где столько сознательного населения набрать?»

Напомним: в России локдауны вводить не собираются, несмотря на растущее количество заболевших «омикроном». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова: «Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию, так как имеются отработанные и понятные антиковидные меры».

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