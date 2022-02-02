Маркони в оторопи: Надежда Ангарская и блогер Дава пошли по наклонной

Фото: Телеканал РОССИЯ

«Возможно всё!» - это российская версия проекта Anything Goes, который успел стать международным хитом. Как сообщают на канале «Россия 1», в каждом выпуске будут четыре постоянных участника (Тимур Родригез, Надежда Ангарская, Яна Кошкина и Денис Косяков) и четыре гостя. Они объединятся в одну команду и будут выполнять интригующие задания.

В основе проекта - оригинальные версии и неожиданные модификации игр, уже известных зрителям. Будут и «Крокодил», и «Испорченный телефон», и театр теней и пантомимы. «Звездных участников подвесят к потолку, заставят дрожать и вибрировать, танцевать до упаду, выпутываться из нелепых ситуаций, лезть за словом в карман, менять роли как перчатки и ползком покорять горные вершины, - интригуют на канале. - Зрители в студии приготовят из знаменитостей бургер, укладывая артистов слоями на гигантскую булку, и покажут свои самые буйные танцы».

Фото: Телеканал РОССИЯ

Изюминка проекта - наклонная комната, которая установлена под наклоном в 22,5 градуса. Вдобавок там очень скользкий пол, так что любое задание становится адски сложным. Но зато за этим смешно наблюдать.

Фото: Телеканал РОССИЯ

«Возможно всё!» - это шоу, которое напрочь лишено предсказуемости. Этим оно отличается от всех комедийных проектов, - считают на канале. - В нем нет заготовленного сценария, отрепетированных шуток и оценок жюри. Каждое задание — это тест на чувство юмора, находчивость и самоиронию».

Фото: Телеканал РОССИЯ

Ведет шоу Владимир Маркони. В числе участников-гостей первого выпуска - Гостями Михаил Галустян, Мария Кравченко, блогер DAVA и певица ГлюкоZa. В последующих выпусках ждут Валерию с мужем Иосифом Пригожиным, Евгения Папунаишвили, Оскара Кучеру, Родиона Газманова, Юлианеу Караулову и других.

Смотрите шоу «Возможно всё!» на канале «Россия 1» по пятницам с 4 февраля в 21.00