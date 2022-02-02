Российский иммунолог поспорил с китайскими учеными о влиянии вина на заболеваемость коронавирусом

После анализа данных китайских исследователей, выяснилось, что те, кто пропускал стаканчик красного или белого один – два раза в неделю, реже заражались коронавирусом. Фото: Shutterstock

Феномен вина, свойства этого напитка давно не дают покоя ученым со всего мира. Так стоит или нет выпивать бокал-другой вина за ужином? И сколько раз в неделю это допустимо? Какую дозу можно считать безопасной? Новый поворот в теме нашли ученые из Китая.

Специалисты Шэньчжэньского центра психического здоровья совместно с исследователями из Отделения нейрохирургии Военно-медицинского университета в Чунцин проанализировали опыт употребления алкоголя среди почти 517 тысяч своих сограждан. После анализа данных выяснилось, что те, кто пропускал стаканчик красного или белого один – два раза в неделю, реже заражались коронавирусом. Ну, правда, по сравнению с любителями пива, сидра и крепких спиртных напитков.

Так, может, есть смысл в паре бокалов вина в неделю? «Комсомолка» спросила у врача аллерголога и иммунолога, специалиста по инфекционным болезням Владислава Жемчугова:

- Алкоголь в умеренных дозах – это иммуностимулятор, и это факт. Однако, мое мнение, что это китайское исследование – заказное и навязано фирмами – производителями алкоголя. Ученые в подобного рода «доказательных» исследованиях часто публикуют тот ракурс, который выгоден заказчику. Так было с данными по красному мясу - то оно вредное, то полезное, с кофе, то оно вызывает атеросклероз, а то лечит от Альцгеймера. С интервалом в 2 – 3 года выходят исследования, противоречащие друг другу. Скажу вам, что коронавирусу абсолютно наплевать на алкоголь, а смешивать лекарства с алкоголем – это огромный риск! Можно спровоцировать непредсказуемую реакцию организма вплоть до смертельной аллергической реакции. И важно помнить, что алкоголь влияет на восприятие организмом любых лекарств.

А во время вспышки «омикрона», который оказался очень заразным, лекарства любому из нас могут потребоваться в любой момент.

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