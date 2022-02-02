Дипломат США в Москве пытался помочь скрыться от следствия американской учительнице-"терминатору"

Свое 46-летие уроженка штата Калифорния Сара Криванек скорее всего встретит в России под арестом. Фото: СОЦСЕТИ

В России все чаще задерживают граждан США. Нарушая законы, они ведут себя высокомерно и даже нападают на сотрудников полиции. KP.RU рассказали об очередном задержании в Подмосковье американки, в которую вселился терминатор.

«ЛИШЬ ХОТЕЛА ИСПУГАТЬ»

Свое 46-летие уроженка штата Калифорния Сара Криванек скорее всего встретит в России под арестом за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью своему сожителю. Сообщение об этом преступлении пришло из Одинцовской больницы, куда 11 ноября 2021 года обратился за помощью 48-летний местный житель Михаил Караваев. Мужчина заявил, что сожительница отхватила ему ножом нос.

Полицейские по горячим следам задержали Сару Криванек, которая оказалась в изрядном подпитии. Женщина вела себя, как одноименный персонаж из боевика «Терминатор» - Сара Коннор. Задержанная во время допроса призналась, что действительно выпивала в комнате Караваева, что в пятиэтажке на Можайском шоссе, а потом вдруг поссорилась с ним.

«Произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Американка, схватив кухонный нож, угрожая физической расправой, ударила россиянина ножом в область лица, в результате чего нанесла ему телесные повреждения. В содеянном гражданка США раскаивается, с ее слов убивать Караваева она не намеревалась, а лишь хотела напугать его», - говорится в материалах уголовного дела.

Полицейских такие истории редко удивляют. Да и сами сожители оказались трудной судьбы.

48-летний житель Москвы Михаил Караваев заявил, что сожительница отхватила ему ножом нос.

РЕПЕТИТОР ИЗ ПРИТОНА

Когда гражданка США протрезвела, она поведала, что приехал в Россию еще в ноябре 2017 года на основании туристической визы, чтобы оказывать в Москве «платные услуги по преподаванию английского языка в Москве». Женщина даже подала соответствующие объявления в интернете, а на ее социальной странице можно увидеть множество фотографий с детьми в США, Англии и России.

Сара почему-то не стала продлевать визу, которая оказалась действительна по ноябрь 2020 года. Вместо того, чтобы вовремя покинуть Россию, репетитор переехала жить к Караваеву.

Михаил Караваев оказался хорошо знаком полицейскими Одинцова: ранее он был судим за содержание притонов.

ПОДЕЛЬНИКОМ ОКАЗАЛСЯ ДИПЛОМАТ

В этой странной истории есть довольно неожиданное криминальное продолжение. После того, как следователи применили к американской учительнице меру процессуального характера «подписку о невыезде», она… опять попыталась скрыться. И помочь ей в этом пытался сотрудник американского посольства в Москве.

Сотрудник американского посольства в Москве решил помочь Саре покинуть Россию, несмотря на подписку о невыезде.

По информации KP.RU несмотря на то, что посольство США в Москве было официально уведомлено о проводимых следственных действиях в отношении Сары Криванек еще 13 ноября, визовый консул этого иностранного ведомства Девис Люк Уолдрен помог ей оформить все необходимые документы на выезд из России.

Сотрудник посольства США в Москве Девис Люк Уолдрен сопровождает Сару Криванек в "Шереметьево"

Американка посещала посольство США в Москве, встречалась с сотрудником консульского отдела, по его рекомендации собрала все необходимые документы и готовилась вылететь в США. Девис Люк Уолдрен даже купил ей авиабилет на средства госдепартамента США и отвез в «Шереметьево», где 15 декабря Сара Криванек и была задержана при прохождении пограничного контроля.

Среди бумаг оказалась расписка на ее имя о получении от дипломатической миссии США денежных средств на перелет в Вашингтон за подписью дипломата Девиса Люка Уолдрена.

Она собиралась вылететь в Вашингтон, чтобы скрыться от правосудия.

- Во время задержания у Криванек была обнаружена и изъята синяя папка с реквизитами посольства США в Москве, с медицинской страховкой и билетами. Среди бумаг оказалась расписка на ее имя о получении от дипломатической миссии США денежных средств на перелет в Вашингтон за подписью дипломата Девиса Люка Уолдрена. Суд арестовал Криванек до 11 февраля, дело уже завершено и после утверждения прокуратурой направится в суд, - отметили в полиции.

Во время задержания у Криванек была обнаружена и изъята синяя папка с реквизитами посольства США в Москве, с медицинской страховкой и билетами. Фото: Предоставлено "КП"

А МОЖЕТ ЭТО ДИВЕРСАНТЫ?

Посольство США в Москве, которое пыталось помочь скрыться Криванек от российской полиции, в очередной раз продемонстрировало полное пренебрежение нормам российского законодательства. Подельником преступницы в этом случае оказался дипломат Девис Люк Уолдрен, который до сих пор не задержан только потому, что имеет дипломатический иммунитет.

Историй с подобным асоциальным поведением американцев в России становится все больше. Чего только стоит нападение на воронежских полицейских 27-летнего гражданина США Роберта Гилмана. 17 января 2022 года, по дороге в Сочи он устроил дебош в вагоне. Когда полицейские попытались его задержать, он избил их ногами.

Журналисты выясняли, что Гиллан служил в морской пехоте США с 2019 по 2021 год, а потом, как также Сара Криванек преподавал в России английский язык (молодой человек имеет русские корни). При этом полиглот активно перемещался по стране, ездил даже на Украину. И опять, как даже Сара находился в России с просроченной туристической визой.

Посольство США в Москве тут же заявило свою обеспокоенность по поводу заключения Гилмана в СИЗО, которому теперь грозит до 5 лет лишения свободы.

В августе 2019 года в Москве пьяный студент из Техаса Тревор Рид на улице поругался с женщинами, которые вызвали полицию. Наряд полицейских не смог успокоить американца и решил доставить его в отдел полиции для разбирательства. По пути Рид оказал сопротивление и заработал себе 9 лет колонии, которые сейчас и отбывает в Мордовии.

На днях МВД России сообщило о новых деталях расследования уголовного дела в отношении еще одного американского учителя - гражданина США Марка Фогеля, который был задержан 15 августа 2021 года в «Шереметьево» с наркотиками.

Следствие не исключает, что обладая дипломатическим статусом бывший сотрудник посольства США не первый раз ввозил из Нью-Йорка в Россию наркотики. Есть версия, что педагог распространял их среди школьников, детей англоязычных дипломатов, которые учатся в московской англо-американской школе, где он последнее время работал учителем. Следователи столкнулись с противодействием супруги наркомана, которая пыталась уничтожить улики. Ее супругу теперь грозит 20 лет лишения свободы.