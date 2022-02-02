Для тех, кто решился: ведущий бизнес-эксперт России поможет тем, кто планирует открыть свой бизнес в 2022

Владимир Моженков

К концу 2021 года, согласно статистике сайтов объявлений, в России увеличилось количество предложений о продаже бизнеса “под ключ”. По сравнению с 2020 годом их число возросло на 23%. Основными направлениями собственного дела - сфера торговли и услуг, интернет-магазины, а средняя цена готового бизнеса - около 500 000 рублей. Посоветовать россиянам стоит ли начинать свое дело в 2022 году и с чего начать, если решились, попросили Владимира Моженкова - предпринимателя, собственника, ГЕНдиректора с 30-летним опытом управления. Будучи ГЕНдиректором малого бизнеса, компаний среднего уровня и руководя Группой Компаний с оборотом 560 млн долларов в год, везде добивался успеха. Поэтому его советами можно уверенно воспользоваться. Владимир Моженков с большой откровенностью рассказывает в своих книгах о всех инсайтах и практических кейсах, которые он внедрял для увеличения рентабельности бизнесов, которыми управлял, что выгодно отличает его от других авторов бизнес-литературы. Его книги не содержат “воды”, только правдивые советы, эффективность которых доказана годами.

По мнению Владимира Моженкова, который в четырех своих книгах поддерживает цифровизацию бизнеса, в 2022 году наиболее успешным бизнес будет в сфере ритейла, IT, инновационных технологий, а также грузовой логистики и с акцентом на доставку. Кроме того, во всех сферах экономики будут востребованы услуги экспертов, консультантов, специалистов по обучению персонала, так как эффективность команды обеспечивает достойную рентабельность бизнеса. В.Моженков, будучи ГЕНдиректором самого прибыльного дилерского центра немецких автомобилей в России, а также основателем и главным экспертом в Offline клубе "Мастермайнд Достигаторов", накопил огромный опыт взаимодействия с тысячами сотрудников. Несмотря на то, что они имели разные психологические типы, он нашел способы личной мотивации для каждого из них. Которыми и делится с собственниками бизнеса при помощи 850 открытых и корпоративных мастер-классов, 350 проведенных бизнес-консультаций, 160 реализованных консал-проектов, четырех книг и 30 воспитанных им лично ГЕНдиректоров бизнеса.

Книги - автор Владимир Моженков

О том как провести 100 000 часов работы собственником и ГЕНдиректором бизнеса Владимир Моженков откровенно рассказывает в четырех своих книгах: «Ген директора. 17 правил позитивного менеджмента по-русски», «Эффективный или мертвый. 48 правил антикризисного менеджмента», «Бизнес по чуть-чуть. 150 мелочей, которые помогут стать успешным руководителем», «Цель-Действие-Результат. 7 простых шагов к жизни, наполненной смыслом». Каждая из них не содержит более 220 страниц, однако вмещает в себя подробную инструкцию для всех ГЕНеральных директоров и владельцев бизнеса, как оцифровать свое дело, ввести корпоративную культуру, Сбалансированную Систему Показателей (ССП) и книжный KPI, использовать 125 методов нематериальной мотивации сотрудников, которые помогут современным руководителям избежать дефицита кадров и создать свой рентабельный бизнес в 2022 году.

Например, Владимир Моженков, являясь ГЕНеральным директором и совладельцем «Ауди Центр Таганка» с 1998 года, прошел дефолт и предбанкротное состояние, поэтому уверен, что бизнес - это цифра. Невозможно управлять тем, что не можешь посчитать. и это касается не только доходов и расходов, но и KPI сотрудников. Поэтому главным инструментом ГЕНдиректора, сотрудники которого приносили миллион долларов выручки в год, он считает дашборд - интерактивную панель со всеми как финансовыми, так и нефинансовыми показателями бизнеса. В панеле управления Владимира Моженкова было 59 ключевых индикаторов. Также В. Моженков, став дважды лучшим менеджером Audi в Европе - в 2003 и в 2008 году, - вывел для себя такое правило: каждая проблема – это точка роста. Поэтому, чтобы бизнес успешно развивался, не надо бояться трудностей, которые обязательно встретятся на пути начинающего бизнесмена. Ошибки, пишет Владимир в книге «Бизнес по чуть-чуть. 150 мелочей, которые помогут стать успешным руководителем», – это тоже достижения. Вы их совершили, ощутили, пережили, значит, они с вами. Это ваш багаж, ваша соль, кристалл вашей жизни. При этом самое главное - стараться не допускать их в отношении с сотрудниками, так как за любым великим успехом гонщика стоит слаженная работа команды, подобрать которую - основная задача собственника бизнеса или ГЕНдиректора.

Например, в книгах «Ген директора. 17 правил позитивного менеджмента по-русски», «Эффективный или мертвый. 48 правил антикризисного менеджмента», Моженков советует руководителю ставить каждому работнику свои задачи и показатели, так как это экономит время на совещаниях. Каждый ответственный выступает с конкретными данными, по которым сразу видно, насколько эффективно работал отдел и удалось ли ему выполнить план. Соответственно, по этим отчетам руководитель получает реальную картину положения дел в компании. Кроме того, на столе первого лица компании обязательно должны быть такие документы, как прогнозный бюджет доходов и расходов, а также план движения денежных средств. Он сам, будучи собственником бизнеса, пользовался 16 основными планами, по которым можно выполнять как операционные, так и стратегические задачи. Для тех, кто планирует открыть свое дело в 2022 году, книги Владимира Моженкова будут действительно полезны. Это как соломка, которую автор заботливо проложил для начинающих бизнесменов на самых кризисных моментах своего опыта собственника и ГЕНдиректора.