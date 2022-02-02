Экс-замкомандующего Силами спецопераций Украины: Русские за 40 минут будут в Киеве. Смотрите как они классно это сделали в Казахстане

Бывший замкомандующего Силами Спецопераций украинской армии Сергей Кривонос и экс-президент Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В бушующем информационном шторме шапкозакидательских публикаций о том, как земля будет гореть под ногами оккупантов, а украинские партизаны от мала до велика стеной встанут перед русской военщиной, в Незалежной вдруг прозвучал голос разума. Бывший замкомандующего Силами Спецопераций украинской армии Сергей Кривонос предположил, что никаких танковых клиньев и развернутых пехотных цепей в случае конфликта с Россией может и не быть. Гипотетическое вторжение он поделил на несколько этапов. - На первом этапе Москва уничтожает критически важную для обороны инфраструктуру:

«Российская Федерация может наносить удары по территории Украины даже с Каспийского моря ракетами со своих кораблей – это очень просто. И самолеты могут наносить удары по стратегическим объектам государства, даже не пересекая воздушной границы Украины. В первые сутки нанесли авиационное поражение высокоточным оружием».

- На втором этапе перебрасывает передовые части по воздуху, «как в Казахстане»:

«Это очень просто, и россияне в последние 15 лет постоянно первый вопрос, который отрабатывают во время учений, – это переброска личного состава и техники. Посмотрите, насколько быстро они перебросили свой передовой эшелон, что касалось Казахстана. Практически идеально, как военные они сделали классно. Они знают, что вокруг Киева - семь аэродромов, на которые непосредственно могут быть высажены передовые отряды на вертолетах. Российские и белорусские вертолеты на сверхмалой высоте могут за 40 минут долететь до Киева, минуя украинское ПВО».

- На третьем этапе идет подавление ПВО и наступление:

«Вертолеты прилетят укомплектованные оружием, людьми, которые захватят вышки непосредственно и подготовят взлетные полосы к приему их самолетов. А в это время их другие силы и средства могут уничтожить наши зенитно-ракетные комплексы, которые стоят на боевом дежурстве вокруг Киева. На самом деле, это не так сложно делать, а там люди обученные – не надо на войне недооценивать врага. А потом садятся военно-транспортные самолеты, начнется наращивание усилий, касательно наступления внутри страны».

В это время, надо полагать, «женские батальоны» харьковской территориальной обороны, которые показывают в западных СМИ, с недоумением смотрят в телевизор, пытаясь понять, зачем их учили разбирать автомат Каоашникова. А Киев спешно перебрасывает в центр страны все свои боеготовые части, которые стянул к Донбассу. И, по словам Кривоноса, частей этих катастрофически не хватает:

«Мы же понимаем, что укомплектованность наших частей не соответствует заявленным цифрам и они дай бог если на уровне 50–60%. За последние пять лет из ВСУ уволились 130 тысяч человек, хотя официально сообщали о росте численности армии с 210 до 250 тысяч солдат. Это война не количества, а качества. Да, люди нужны, но это война средств разведки и поражения: авиация, ПВО, средства радиоэлектронной борьбы и разведки. Технологии нужны. Не мясом воевать, а качеством и техникой».

А вот с этим у Украины пока проблемы, потому что Запад предпочитает поставлять Украине противотанковые комплексы и ПЗРК – старенькие аналоги советской «ИГЛЫ». А ими против «Калибров» и «Искандеров» много не навоюешь.