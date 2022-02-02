«Помогают знакомиться со спортом, находить в нем себя»: на конкурс спортивных проектов «Ты в игре» подано более 4000 заявок

31 января завершился прием заявок на второй сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», который стартовал в ноябре 2021 года. На конкурс поступило 4027 заявок со всех регионов страны. Напомним, конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта России. Поддержка спортивных инициатив и спортивных проектов, направленных на увеличение количества жителей страны, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».

АКТИВНЫЕ ЛЮДИ СО ВСЕЙ СТРАНЫ

Конкурс помогает находить и отмечать яркие проекты, способные сделать спорт неотъемлемой частью жизни. Благодаря конкурсу участники могут заявить о себе на всю страну и выиграть грант на развитие своего проекта: победители в каждой из пяти номинаций получат по 300 тыс. рублей, а гран-при составит 1 млн. рублей. Авторы 250 лучших заявок также получат доступ к образовательному акселератору, который поможет им прокачать навыки в спортивном менеджменте и улучшить свои инициативы.

Конкурс «Ты в игре» проводится уже второй раз и отличается всероссийским масштабом: подано 4027 заявок со всех регионов страны - в лидерах Москва (452 проекта), Санкт-Петербург (244), Московская область (231), Краснодарский край (173) и Свердловская область (160 проектов). Больше всего инициатив связано с футболом, баскетболом, хоккеем, бегом и общей физической подготовкой. Самой популярной номинацией стала «Точка старта», на которую подали 1640 проектов, далее следуют «Дети в спорте» (1048 заявок), «Масштаб» (480 заявок), «Безграничные возможности» (454 заявок), «Трансформация в спорте» (299 заявок) и «Медиа» (106 заявок).

«Конкурс показал, что во всех уголках нашей необъятной страны много активных и инициативных людей, которые реализуют проекты и помогают россиянам знакомиться со спортом, находить в нем себя, – отметил министр спорта России Олег Матыцин. - Для тех граждан, кому спорт в силу разных причин недоступен, они делают его ближе и открывают целый спектр возможностей. А это главная наша цель – вовлечь в спорт как можно больше россиян, сделать физическую активность доступной, показать, что спортивный образ жизни не только полезен, но и дарит заряд энергии и хорошего настроения».

САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ – «ТОЧКА СТАРТА»

Теперь участников конкурса «Ты в игре» ждет отборочный этап, который продлится до 11 февраля. В рамках этого этапа в лонг-лист конкурса будут отобраны 250 лучших проектов. Оценивать заявки по 10-балльной шкале будут независимые эксперты из числа предпринимателей и управленцев в любительском, корпоративном и детско-юношеском спорте, а также преподаватели профильных специальностей в вузах. При оценке будут учитываться шесть основных критериев: уникальность, актуальность и социальная значимость проекта, масштаб и уровень его реализации, стратегия развития. На основе набранных баллов будет сформирован рейтинг проектов в каждой номинации.

Для участников лонг-листа с 18 февраля по 14 марта будет открыт доступ к образовательному акселератору, в рамках которого пройдут лекции, мастер-классы и семинары от ведущих экспертов в области спортивного менеджмента и маркетинга. С 12 февраля стартует народное голосование, а до 28 марта 2022 года экспертный совет отберет 25 проектов в шорт-лист конкурса.

«Мы очень рады, что второй сезон конкурса вызвал такой большой отклик со стороны авторов спортивных проектов. Количество заявок почти в два раза больше в сравнении с прошлым сезоном, – отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. - Самой популярной номинацией стала «Точка старта», которая предназначена для небольших проектов регионального уровня. На нее было подано 1640 заявок, почти половина (41%) от всех поданных инициатив второго сезона. Это доказывает, что формат конкурса интересен участникам и они видят в нем возможности для развития своего проекта. Именно благодаря таким ярким проектам, которые мы видим на конкурсе, и достигается главная наша цель – сделать спорт нормой жизни для всех россиян».

НАХОДИТЬ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Прием заявок на конкурс «Ты в игре» закончился незадолго до яркого и ожидаемого многими спортивного события – ХХIV Олимпийских и XIII Паралимпийских зимних игр в Пекине. Участники конкурса «Ты в игре» поддерживают спортсменов, инициируют флешмобы в своих городах и с нетерпением ждут выступлений российских спортсменов. Среди конкурсных заявок много проектов, посвященных олимпийским видам спорта и их доступности для всех желающих.

Проект «Путь к мечте» из города Северск Томской области помогает развивать любительское катание на коньках, привлекает единомышленников и стимулирует деятельность клубов, развивающих взрослое любительское катание на коньках.

«Многие мечтали заниматься фигурным катанием в детстве, но не могли. А теперь, во взрослом возрасте, сталкиваются с различными преградами. Кажется, что уже и выступать в спорте поздно, и аренда льда дорогая, и начинать свой путь страшно. Мы помогаем каждому воплотить свою мечту в жизнь и попробовать себя в любительском фигурном катании. Даже если человек впервые встал на коньки в зрелом возрасте, это не значит, что он не сможет кататься или даже побеждать в соревнованиях. Ведь фигурное катание – удивительный вид спорта, который дарит счастье, укрепляет тело и дает эмоциональную разгрузку», – отмечает автор проекта Куряева Татьяна.

Еще одна инициатива с названием «От детского сада к Олимпийским конькобежным вершинам» развивается в городе Оленегорск Мурманской области. Проект помогает детям 5-9 лет готовиться к поступлению в спортивные школы, а также повышает количество людей, которые с детства регулярно занимаются спортом.

«Многие наши привычки родом из детства – и любовь к активному образу жизни также идет оттуда. Одна из проблем современных детей – малая подвижность. Раньше дети предпочитали проводить время активно, а теперь предпочитают сидеть дома. И это имеет свои последствия: по статистике подавляющее большинство школьников младших классов имеют хронические заболевания или ограничения по здоровью. Конькобежный спорт помогает детям расти сильными и здоровыми, развивает как физически, так и интеллектуально, а также выявляет их способности. Он заинтересовывает, открывает новые возможности и помогает находить единомышленников», – отмечает автор проекта Зыкин Сергей.

ОТ СТАРТАПОВ ДО МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

Во втором сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», который стартовал в ноябре 2021 года, существенно переработана механика и расширен призовой фонд по сравнению с первым сезоном. Номинации второго сезона конкурса позволили участвовать с самыми разными заявками – от стартапов до масштабных проектов. Это может быть детский, любительский или адаптивный спорт. Главное – чтобы проект уже существовал и в инициативу было вовлечено не менее пяти человек.

Партнером конкурса стал мультиплатформенный оператор Триколор. В рамках информационной поддержки конкурса на собственных телевизионных и цифровых каналах проекта «Наш Спорт» и в онлайн-проекте «Большой эфир» оператор показывает информационные ролики и документальные фильмы об участниках «Ты в игре». Также Триколор учредил специальную номинацию #НашСпортЗдесь, за победу в которой смогут побороться все участники конкурса вне зависимости от основной номинации, куда они подали заявки.

Ход конкурса освещают ведущие спортивные СМИ. Российский спортивный интернет-портал «Чемпионат», лидер среди спортивных порталов Рунета, в рамках медиапартнерства с конкурсом «Ты в игре» рассказывает о проектах участников конкурса, а также выступит партнером номинации «Медиа». Информационную поддержку конкурсу и его участникам оказывает журнал «Большой Спорт» и портал «СпортКП». Партнером конкурса выступает Российский Международный Олимпийский Университет (РМОУ), который проведет образовательный акселератор для участников, вошедших в лонг-лист конкурса.