Герман Греф: Мы будем привлекать лучших студентов из лучших вузов страны

Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. Фото: Александр ГЛУЗ

Самый крупный и модерновый банк, самая авторитетная и фундаментальная научная школа и самая передовая кузница управленческих кадров объединили свои усилия.

Сбер, МФТИ и Школа управления Сколково объединили свои усилия в создании образовательных программ и реализации проектов в области ESG. Если простыми словами, то это означает экологическое, социальное и корпоративное управление (от английских слов Environmental, Social, Governance, вместе ESG). В современном мире эти три критерия являются главными в определении позитивного образа компании, своеобразный набор стандартов.

Чем займется этот триумвират? Вот основные направления работы. Это подготовка лидеров в области управления компаний и их устойчивого развития с учетом критериев ESG, обмен опытом, образовательными программами и лучшими практиками в этой области, а также в области построения экосистем.

- МФТИ и Школа управления Сколково — наши давние и лучшие партнеры, с которыми мы совместно реализовываем много научных, бизнес и образовательных проектов, - заявил Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. - Мы будем развивать максимально актуальное сегодня направления – ESG и его основные составляющие. Результатом сотрудничества станут лучшие практики, которые мы будем поставлять на рынок.

Сбер традиционно сотрудничает с ведущими российскими и мировыми вузами.

- Можно развиваться и внутри компании - у нас есть прекрасный корпоративный университет, в год через его стены проходит до 50 тыс наших сотрудников, - сказал Греф, отвечая на вопрос «Комсомольской правды». - Но есть более фундаментальные и универсальные знания, которые зачастую связаны с новыми длянас направлениями. Например, когда мы начинали процесс цифровизации и внедрения искусственного интеллекта, у нас не было соответствующих специалистов. Мы подписывали соглашения с лучшими мировыми вузами, и у нас весь топ-менеджмент получал там сертификаты специалистов базовых ступеней в области больших данных и искусственного интеллекта. Люди проводили там минимум по 6 месяцев и это дало результат.

Но гораздо плотнее у Сбера развито сотрудничество с отечественными вузами.

- Нашими партнерами являются 287 российских вузов, 5 из них можно назвать стратегическими партнерами, - продолжил глава Сбера. - Мы заинтересованы в сотрудничестве с вузами, потому что они готовят для нас смену, мы будем его только расширять. Понятно, что если мы начинаем работать с ребятами со студенческой скамьи, то есть большой шанс, что они придут к нам работать и сделают здесь быструю карьеру. И если раньше мы работали только со студентами старших курсов, то теперь будем обращать внимание и на первые курсы - чтобы отбирать там тех, кто заинтересован в работе с нами. У нас 300 тыс сотрудников по стране, и каждый год мы набираем на работумного людей. Нам нужна такая хорошая «воронка» (под этим термином в деловом мире понимают привлечение и отбор кандидатов без помощи кадровых агентств, а также грамотную адаптацию новичков — ред.)для привлечения лучших вузов и лучших студентов.

Юрий Левин, ректор Школы управления Сколково:

«Развитие экспертизы в области устойчивого развития является одним из ключевых приоритетов Школы управления Сколково. В этой области существует множество реальных задач и глобальных вызовов, решать которые предстоит нынешнему поколению управленцев. Подписание соглашения о сотрудничестве со Сбером, СберУниверситетом и МФТИ заложило крепкий фундамент не только для развития региональной площадки по подготовке высококлассных специалистов, но и центра научных исследований в области устойчивого развития и ESG в широком смысле, включая экономику замкнутого цикла, зелёные финансы, устойчивое потребление, устойчивые операции, социальные инновации и отслеживание выбросов углерода».

Дмитрий Ливанов, ректор МФТИ:

«МФТИ является лидером российского образования, который видит перспективы своего развития не только в расширении научного и исследовательского потенциала, но и нацелен на трансфер разрабатываемых технологий в реальный сектор экономики. Для того чтобы сохранять лидерские позиции в этой сфере, быть конкурентоспособными на глобальных рынках, мы должны не только повышать уровень профессиональных компетенций наших выпускников, но и развивать их управленческие навыки, прививать ответственное отношение к влиянию разрабатываемых технологий на окружающую среду.

Уверен, что соглашение определит в ближайшем будущем российские акценты мировых треков в подготовке лидеров в области корпоративного управления устойчивым развитием и экологического и социального менеджмента (ESG)».

Ольга Турищева, ректор СберУниверситета:

«СберУниверситет уже запустил серию образовательных программ и электронных курсов по ESG как для профильных специалистов, так и для всех, кто интересуется темой устойчивого развития. Надеемся, что партнёрство со Школой управления Сколково и МФТИ позволит всем сторонам существенно развить свою экспертизу в области ESG и разработать новые совместные образовательные решения с привлечением лучших специалистов в этой области».