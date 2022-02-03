Как фальшивомонетчики становились основным оружием в деле развала государств

Фальшивые купюры изготавливают так тщательно, что определить это может только экспертиза. Фото: Николай ХИЖНЯК

ТИПОГРАФИИ В ГОРНЫХ СЕЛАХ

МВД России рапортует: в Калининградской области задержаны жители Самарской области, которые торговали фальшивыми пятитысячными купюрами у них изъято банкнот на 9 миллионов рублей. Отличить эти подделки от оригинала смогла только экспертиза.

И даже в 2022 году это не первое такое задержание. Полицейские уже разоблачили подобные группы в 6 регионах страны. По их следам вышли на источник. Оказалось, что нелегальная типография располагалась в дагестанском селе. Её мастера признались, что напечатали уже 500 миллионов липовых рублей. Каждый день несколько групп сбывали за полцены по 30 миллионов. Во время обысков сотрудники полиции 12 миллионов поддельных банкнот и 4 клише.

- Они также освоили выпуск купюр с номиналом в тысячу рублей. Отличить от настоящих их смогли только эксперты, - говорят kp.ru в полиции.

С фальшивками такого качества российские полицейские сталкиваются нечасто. Купюры были отпечатаны в типографии на специальной бумаге с водяными знаками методом трафаретной печати, на них были и полимерные и металлические защитные полоски.

Стоит отметить, что задержания фальшивомонетчиков проводят сотрудники Росгвардии вместе с оперативниками Федеральной службы безопасности. Последняя всегда допрашивает и выясняет: отпечатаны купюры внутри страны или поступили из-за рубежа, только ли корысть двигала фальшивомонетчиками? Дело в том, что распространение поддельных денег уже несколько веков является весьма действенным инструментом для подрыва у наших граждан доверия к национальной валюте и силовым структурам.

ПОЛЯКИ НАЧАЛИ, ШВЕДЫ ПОДХВАТИЛИ

Одними из первых подделывать российские монеты стали в Польше еще в 17-ом веке. Они чеканили наши монеты, но меньшего веса и во время вторжений польские солдаты расплачивались ими с населением. Это привело к тому, что торговля в России постепенно переходила на европейские монеты — они были полновесными.

То же самое делали в 1611 году шведы при захвате Новгорода. Они расплачивались проволочными копейками с подписью Василия Шуйского. Даже сохранилось перехваченное письмо шведского короля Густава-Адольфа, который просил своего военачальника прислать несколько московских копеек. Чтобы использовать их как образец на монетном дворе для изготовления подделок.

Так сегодня медный русский пятак «шведской сборки» времен Екатерины Второй является одной из самых желанных монет в коллекциях нумизматов. Он отличается от русских собратьев римской единицей в указании года, прорисовкой орла и европейской короной. В 1788 году на шведском монетном дворе города Авеста успели отчеканить 2700 таких монет. Шведы расплачивались ими с финскими корабелами за провоз артиллерии, фураж и продовольствие. Что интересно, сегодня подделывают уже подделку, чтобы продать уже за миллион современных и настоящих рублей.

НАПОЛЕОН И ГИТЛЕР ТОЖЕ БЫЛИ ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКАМИ

Наполеон тоже запачкал руки в этом нечестном «бизнесе». Он перед вторжением в Россию на Варшавском монетном дворе штамповал фальшивые русские ассигнации. Эта же «фабрика подделок» в 30-е годы 19-го века была уличен в занижении веса русско-польских монет, а ровно через сто лет уже в сбыте в СССР фальшивых червонцев.

Фальшивые русские купюры обнаружили также в Корее и Маньчжурии во время русско-японской войны 1904-1905 годов. Расследование показало, что их печатали в Вене по заказу Австро-Венгрии. Производство не остановилось и во время Первой мировой войны.

А перед Второй мировой этим занимались уже немцы на типографии во Франкфурте-на-Майне. Немецкие дипломаты ввозили в СССР липовые купюры в один, два и десять рублей. Этими фальшивками они щедро платили своим агентам. Кстати, такая тактика касалась не только России, но и Англии и США: Германия успешно освоила выпуск английских фунтов и долларов.

ПРОЩЕ НАПЕЧАТАТЬ

В туристических лавках по всей Эфиопии активно ходят серебряные талеры, которые до самого конца 19-го века чеканились в Австро-Венгрии для ближневосточных колоний. Оказалось, что все они оказались отпечатаны один штемпелем уже в наше время для туристов. Но как этот штемпель попал в Африку?

В 1935 году итальянские фашисты, оккупировав Абиссинию во время итало-абиссинской войны заметили, что эфиопы охотно используют для расчетов старые талеры Марии Терезии. Фашисты смекнули, что дешевле будет взять уже неиспользуемый имперский штемпель и набить им миллион монет. Говорят, что еще столько же было проштамповано после войны для туристов.

Эфиопия, талер Марии Терезии 1780 года, который вышел в 1935 году. Фото: Александр БОЙКО

Точно так же фашисты собирались расплачиваться и с гражданами СССР. На закрытом совещании весной 1941 года глава Рейхсбанка Вальтер Функ заявил, что готовится выпуск ряда европейских валют и советских денег «для оккупированных земель». На них военнослужащим предписывалось скупать в занятых городах Европы и СССР золото, антиквариат, стратегическое сырье для производства оружия, ткани и продовольствие.

Любопытно, что этот опыт был не первый у германских солдат. Во время Первой мировой войны, в 1915 году Германия выпустила и распространила в Прибалтике, районах Польши, Украины и Беларуси стальные «ост-рубли» и даже одну, две и три копейки с изображением железного креста.

Оккупационные монеты и купюры с более примитивным дизайном были выпущены для Бельгии и Греции.

ОБМАН ВЕКА

Кстати, от немецких фальшивомонетчиков больше других пострадали, пожалуй, британцы. Этот случай в истории известен, как «Операция Бернард». О ней стало известно только в 50-х годах 20-го века, когда вышли мемуары последнего главы разведки и контрразведки Третьего рейха Вильгельма Хеттля. Книга так и называется - «Операция Бернгард». Исторический отчет о крупнейшей акции фальшивомонетчиков всех времен».

Тогда фашисты подделали сотни миллионов английских фунтов. Согласно опубликованным документам, десятки евреев на закрытой территории концлагеря Заксенхаузен почти четыре года тоннами печатали фальшивые фунты стерлингов. Руководила производством разведка.

После войны автор бестселлера быстро сдался американцам, выдал им все секреты и методики, и благодаря этому до 84 лет проработал директором и учителем истории австрийской школы. Умер Хеттль умер в 1999 году.

ЦИЦЕРОН УЖЕ НЕ ТОТ

Стоит ли удивляться, почему российские власти спешат создать рамки для криптовалюты? Она уже активно используются мировыми разведками для оплаты иноагентов, для организации терактов, продажи оружия и наркотиков. В первую очередь потому всего потому, что её трудно отследить. И в случае вооруженного конфликта или войны такая валюта, как и фальшивые деньги могут стать одним из основных способов подрыва финансовой системы страны или содержания ее сторонников и даже армии на оккупированной территории.

Хотя история знает и примеры, когда такое финансирование приводило к печальным последствиям. Так было у немецкого шпиона «Цицерона». Это камердинер английского посла (Карла Мойзиша) в Турции Базна Эльяс (он и есть Цицерон). Он по праву считается одним из самых неудачливых и трагикомичных агентов.

Цицерон известен тем, что за 5 месяцев 1943 года продал гитлеровской разведке секретов аж на 300 тысяч английских фунтов (тогда больше миллиона долларов!). Эльяс копил купюры в тайне от всех, предчувствуя безбедную старость наплодил 8 детей, после войны решил открыть на собранные деньги ресторан. Но в банке его английские фунты не приняли - фальшивки просто изъяли.

Горе-шпион не успокоился и написал книжку «Я был Цицероном», где раскрыл свою службу на нацистов и потребовал от правительства ФРГ вернуть ему все гонорары. Тогда Эльясу сообщили, что вся его информация больше фальшивок и не стоила: после того как камердинера заподозрили, посол стал хранить в своем сейфе сплошную дезинформацию.

«Уютная квартирка — это все, чего я достиг», - заявит горе-шпион журналистам. Ему до конца жизни пришлось собирать милостыню и работать сторожем автостоянки.

Эта история была переиздана в Великобритании, вошла в сценарий американского фильма «Пять пальцев» и советского «Направление главного удара».

СПРАВКА «КП»

Фальшивомонетчик — лицо, занятое изготовлением фальшивых денег. В средние века таких преступников в России казнили публично на Лобном месте Красной площади. Расплавленный металл фальшивых монет преступникам через стальную воронку вливали прямо в горло. С 1661 варварские истязания прекратили, но продолжали сечь, отрубать пальцы на руках, после чего отправляли в ссылку в Сибирь на 10-12 лет. Повторно попавшихся на «денежном воровстве» казнили. Тех, кто портил монеты ножом или отрубал от них куски (воровал металл) также отправляли в Сибирь на 4 года. Сегодня соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает за изготовление и распространение фальшивых купюр до 15 лет лишения свободы. Если вам попалась фальшивая купюра не пытайтесь сбыть ее кому-то, а сообщите о факте банку и полиции. Иначе вы станете соучастником преступления.