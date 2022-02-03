Когда запоют спасенные врачами певицы Хлебникова и МакSим: «Деньги очень нужны!»

Марина Хлебникова получила ожоги на пожаре. Фото: Борис КУДРЯВОВ

56-летняя Марина Хлебникова и 38-летняя МакSим заставили родных и поклонников поволноваться, попав в больницу в тяжелом состоянии. Певиц спасли, но к концертной деятельности они пока не вернулись. Публика еще не слышала, как звучат эти звезды после ЧП. Хлебникова из-за ожогов, МакSим из-за поражения легких после коронавирусной пневмонии. Мы узнали, когда артистки могут вернуться к активной работе с голосом.

МакSим переболела коронавирусом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Марину Хлебникову госпитализировали после пожара 18 ноября, а выписали из больницы после январских праздников. Певица оказалась в эпицентре огня в своей квартире, после чего проходила лечение сначала в реанимации, а затем в ожоговом отделения НИИ Скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Пока Хлебникова живет у друзей, а в ее квартире скоро начнется ремонт. У певицы было 20% жизнеугрожающих ожогов, но организм и врачи справились. Впереди – длительная реабилитация.

Как известно ЧП в жизни артистов привлекают внимание публики, поэтому обычно стараются быстро этот интерес «монетизировать». Пока Хлебникова лечилась ее команда работала над клипом «Нева» - выпустили 20 января. Весь материал был записан до пожара. Песня уже «залетела» в топ нескольких музыкальных радиостанций. А вот сам клип на YouTube большой популярностью не пользуется. Как стало известно kp.ru: пока Хлебникова «заказники» не берет, концерты не планирует, однако уже началась работа на студии – весной Марина выпустит два песни. Треки пишут на студии. Хлебникова не стала скрывать от коллег: «Звучу хорошо!»

Однако после таких серьезных ожогов выход на сцену пока откладывается: в отличии от многих коллег Хлебникова под «фанеру» не поет. Запись в студии – это совершенно другая история, где писать можно «кусками», потом обрабатывать… Новый музыкальный материал в цифровом виде будет готов скоро. А вот физически Марина пока слаба: бережет силы, принимает прописанные врачами препараты. Внешне певица не пострадала, а вот ожог дыхательных путей имел последствия. Хлебникова не скрывала, как было тяжело в самом начале: «Была температура, кашель, невозможность дышать. Кислород, капельницы, лекарства…» На полную реабилитацию может уйти от шести месяцев и больше.

Спонсоров у Хлебниковой нет, финансовой помощи ждать неоткуда. Поэтому пока Марина не работает – обратилась за помощью к поклонникам. Деньги на ремонт квартиры собирает в инстаграме: там есть ссылка на проведение платежей. Знакомые, которые видели Хлебникову отмечают ее боевой настрой – Марина не хандрит, настроена на скорейшее выздоровление.

Певица МакSим больше месяца провела в реанимации с коронавирусной пневмонией. Полгода назад звезду выписали, однако петь на сцене в ближайшее время она не будет. Хорошо, что у Марины Абросимовой (настоящее имя артистки) есть подушка «финансовой безопасности» - с деньгами ей помогает отец младшей дочери бизнесмен Антон Петров. У Марины большие проблемы с легкими. Во время болезни в легких сформировались «дыры», поэтому их восстановление затянулось и пока никто не может дать прогнозов о полном восстановлении. Так что концертов нет.

Когда Марина лежала в больнице ее трек «Спасибо» (выпущенный незадолго до этого) попал в топ на «радиостанциях» - за него ей и вручили «Золотой граммофон» 2021. Пока МакSим не поет, на студии не работает. Поэтому и из хит-парадов «вылетела». Занимается певица своим бизнес-проектом – школой искусств, где проводят занятия по разным дисциплинам для детей и взрослых. Сама МакSим не преподает, в офисе не сидит – на всех направлениях трудятся соответствующие специалисты. А хозяйка контролирует процесс, периодически заезжает на работу. Однако существенных доходов этот бизнес пока не приносит, так как на раскрутку нужно время.

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