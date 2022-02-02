Европа не хочет войны: Что на самом деле показала встреча Путина и венгерского лидера Виктора Орбана в Москве

1 февраля 2022 году прошла встреча Президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана.
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Прошлой осенью Россия и Венгрия вспоминали трагическую годовщину — 65-летие ввода советских войск в Будапешт, о чём сайт kp.ru подробно писал. Такие «совместные травмы» у нас есть с каждой страной Восточной Европы, от Чехии и Польши до Прибалтики — однако, не в пример им, последние годы отношения России и Венгрии находятся на подъёме.
Тем самым показывая: если два суверенных государства действительно хотят сотрудничать, то реальные и мнимые «исторические обиды» — не проблема. Возможно, всё дело в том, что Будапешт — чуть ли не единственный игрок в Старом Свете, не оглядывающийся на Вашингтон и Брюссель (которые как раз и пытаются выстроить из несамостоятельных государств Восточной Европы «санитарный кордон» между Россией и Западом).
Тогда как, в противовес им, премьер Венгрии Виктор Орбан вводит в национальную конституцию упоминание Бога, запрещает ЛГБТ-пропаганду, признаёт московскую вакцину от коронавируса, а с 2014 года критикует антироссийские санкции.
Так что его визит в Россию 1 февраля прошёл — как написала бы наша газета лет 50 назад — «в атмосфере теплоты и дружбы». Переговоры с российским лидером продолжались целых пять часов. Приводим главные заявления с исторической встречи:
Владимир Путин: Россия многие годы бесперебойно снабжает Венгрию топливом, обеспечивая порядка 55% венгерского потребления нефти и свыше 80% — газа.
Виктор Орбан: Было два главных вызова, в обоих случаях Россия помогла нам. Первый вызов связан с вакцинами, второй связан с энергетикой… В результате сотрудничества с Россией в вакцинной сфере, 900 тысяч граждан Венгрии были привиты вашей вакциной. Благодарю от всего сердца! С учётом того, что вся Европа переживает сейчас энергетический, точнее, газовый кризис, очень важно было заключение упомянутых долгосрочных контрактов [о поставке российских энергоносителей]. Благодарим за то, что мы смогли их подписать.
Владимир Путин: При рассмотрении международной проблематики [в нашей беседе с Виктором Орбаном] затрагивалось нынешнее положение дел между Россией и Евросоюзом. Естественно, обсуждался вопрос, связанный с урегулированием и украинского конфликта, ситуация на Украине в целом, в том числе в сфере прав человека, нарушение которых приобрело там системный характер. Венгерские партнёры, как мы знаем, предпринимают энергичные попытки, чтобы эту проблему тоже решать [на Украине живёт венгерское меньшинство, которое так же, как и русское, страдает от киевских националистов — прим. ред.].
Виктор Орбан: Мой визит является миротворческим, потому что я смог рассказать, что Европейский союз — единый. Это означает, что нет ни одного руководителя в ЕС, который бы хотел, чтобы разразился конфликт с Российской Федерацией.
Владимир Путин: Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на один дюйм. Сегодня мы видим, где находится НАТО, — Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно – сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, просто обманули…
Виктор Орбан: Существует в политике «венгерская модель»: мы являемся членами НАТО и Европейского союза, тем не менее мы можем поддерживать отличные отношения с Россией. Это возможно. Что для этого требуется? Взаимное уважение. Венгрия всегда получала от Президента Путина уважение, и это уважение мы также проявляем в сторону Российской Федерации и Президента Путина.
В заключение обе страны договорились увеличить количество туристических авиарейсов из России в Венгрию: как ясно сказал Владимир Путин, это наш жест благодарности за то, что Будапешт первым из европейских игроков признал российскую вакцину от коронавируса.
Сергей Буранок, политолог, доктор исторических наук:
— Визит Виктора Орбана и переговоры в Москву — это хороший знак, особенно на фоне нынешнего обострения информационной войны Запада против России (который день за днём генерирует новости о мифическом «вторжении России на Украину»).
Сам факт приезда Орбана показывает, что в Европе существует несколько подходов к отношениям как с Москвой, так и с Киевом. И как видим, далеко не «весь цивилизованный мир отправил Россию в изоляцию», в чём нас пытаются уверить. И в давней антироссийской риторике, которая сотрясает западные СМИ, — это прямо-таки луч света в темном царстве. И луч этот показывает, что в отношениях между Россией и Европой может быть и что-то ещё помимо угроз и информационных вбросов.
Тем более, что переговоры в Москве подкрепляются и значительными экономическими соглашениями: о поставках энергоносителей, промышленной продукции, совместных проектах по нефтедобыче. Я бы назвал эту новость одной из самых позитивных за последний месяц в контексте российско-европейских отношений.