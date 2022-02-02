Главное из разговора Путина и Джонсона

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Бориса Джонсона. Фото: REUTERS

Телефонный разговор глав государств прошел на два дня позже запланированного. Борис Джонсон сам настаивал на общении с Владимиром Путиным, но из-за скандала с вечеринками в резиденции британского премьера во время карантина созвон решили перенести.

В Кремле сообщили, что политики обсуждали ситуацию на Украине и требования России предоставить гарантии безопасности от НАТО. Путин в который раз напомнил о «саботаже» Киевом выполнения минских соглашений.

«Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику открытых дверей альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности», - рассказали в пресс-службе российского президента.

Британские журналисты со ссылкой на офис премьера раскрыли еще некоторые детали.

Так, Джонсон и Путин в разговоре согласились, что война не нужна никому. Политики договорились найти мирное решение возникшего конфликта.

Самое главное: Борис Джонсон признал важность дипломатии и переговоров. Премьер заметил, что в диалог необходимо включить и Украину.

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