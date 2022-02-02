Россотрудничество: Игнорировать Поклонскую будет очень сложно

Наталья Поклонская назначена заместителем руководителя Россотрудничества Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности посла России в Кабо-Верде, в которую она официально так и не вступила. Из-за личных обстоятельств Наталье Владимировне пришлось отказаться от этого высокого поста, хотя она успела отучиться в Дипломатической академии.

Впрочем, полученные там знания наверняка пригодятся ей на новом месте. Указом президента она назначена заместителем руководителя Россотрудничества, которое возглавляет Евгений Примаков. Кроме нее на аналогичный пост назначен Илья Баланин, руководитель администрации губернатора Ярославской области.

«Добро пожаловать в команду!» - написал Примаков в своем Телеграм-канале.

– Наталья Владимировна будет заниматься нашими соотечественниками за рубежом, в том числе - на Украине. В руководстве ведомства считают это сильнейшим приобретением и искренне ему рады, - сообщили kp.ru в ведомстве. - К тому же, игнорировать и не замечать Наталью Владимировну нашим партнерам как внутри, так и на внешнем периметре очень будет сложно. Плюс еще один зам назначен - сильнейший и честный финансист. То есть наша команда очень усилилась.