Муцениеце рассказала о воссоединении с Прилучным: «Мы молодцы»

Прилучный и Муцениеце со скандалом расстались в 2020 году после девяти лет брака. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Павел Прилучный и Агата Муцениеце со скандалом расстались в 2020 году после девяти лет брака. Агата обвинила бывшего мужа в неверности и рукоприкладстве. После развода супруги далеко не сразу зарыли топор войны и лишь недавно начали нормально общаться ради детей. А на новогодних каникулах вдруг улетели вместе в Дубай, где всей семьей отметили день рождения сына Тимофея. Поклонники пары ликовали: неужели Прилучный и Муцениеце воссоединились, и скоро будет новая свадьба?

Агата хранила молчание и не комментировала воссоединение с бывшим. Только сейчас актриса решила высказаться на тему своих нынешних отношений с Прилучным. По словам Муцениеце, они с экс-супругом наладили общение, но и только. Забыть былые обиды им пока удается с большим трудом.

- День рождения Тимы прошел прекрасно. Я его особо не снимала, потому что пришел папа, а он же вообще не любит, когда его снимают. Но мы молодцы. Мы наладили коммуникацию. И для меня было большим подарком, что он пришел на день рождения. Думаю, для Тимоши тоже. Он был счастлив, что мама и папа вместе, - рассказала актриса в YouTube-влоге «Будни бабушки Агаты».

Павел и Агата воссоединились на дне рождения сына в Дубае. Фото: Инстаграм.

32-летняя Муцениеце не скрывает, что нормальное общение им с Павлом дается нелегко. Но ради счастья девятилетнего Тимофея и пятилетней Мии они очень стараются.

- Конечно, мы с вами несем ответственность за наших детей. Надо по максимуму стараться, чтобы они были счастливыми: засунуть эмоции и эгоизм в ж..у ради них. У нас пока плохо получается, - призналась Агата.

Возможно, у актрисы не получилось отключиться от эмоций, потому что в Дубай Прилучный прилетел не один, а в компании своей нынешней пассии Мирославы Карпович. Павел и Мирослава остановились в люксовом отеле «Address Downtown» в самом центре города. Днем Павел общался с детьми, а вечерами устраивал романтические свидания для Мирославы. Карпович снимала живописные фотосессии на фоне главных дубайских достопримечательностей и делилась ими в строис Инстаграма, видимо, в расчете на то, что их увидит Муцениеце.

Ради счастья девятилетнего Тимофея и пятилетней Мии супруги забыли былые обиды. Фото: Инстаграм.

В отличие от Прилучного, купающегося в любви Карпович, его бывшая жена пока не встретила новую любовь. Недавно Агата призналась, что после развода пыталась встречаться с другими мужчинами, но ни один из них ее серьезно не зацепил. Агата уверяет, что ее не интересуют легкие увлечения, поэтому она решила отказаться от таких отношений и ждать свою любовь.

- Уже давно не было секса. Я пыталась завести отношения, не сложилось. Потом было еще пару историй, но секс ради секса - не хочу. Я отказалась от такого рода связей и просто жду свою любовь, - говорит Муцениеце.