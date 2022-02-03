Принц Дании вышел на подиум

На вопрос, кем он видит себя в будущем, принц ответа пока не знает Фото: EAST NEWS

Датский принц Николай вышел на подиум в ходе Недели моды, прошедшей в Париже.

22-летний сын принца Иоахима и графини Александры Фредериксборгской впервые участвовал в показе мод в 2018 году. Это произошло в Лондоне.

После этого жизнь Его Величества заиграла новыми красками – он подписал контракт с модельным агентством, стал учиться дефилировать по сцене и стал принимать участие в различных модных шоу.

Принц Николай является седьмым в очереди на датскую корону.

Его родители, которые несколько лет назад развелись, но оба принимают участие в жизни сына, не имеют ничего против его увлечения. Принц Иоахим считает, что «нельзя заставлять человека делать что-то против его воли». Он всегда объяснял отпрыску, что добиться чего-то стоящего в деле можно лишь в том случае, если любишь его всей душой.

Принц Николай является седьмым в очереди на датскую корону Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Работа в сфере моды для Николая, по-видимому, и есть любимое дело. В Париже он уверенно прошелся по подиуму в ярко-розовом длинном пуховике датского бренда непромокаемой одежды Rains, сообщает ParisMatch.

Сейчас Николай учится во французской столице. В рамках международной программы обмена студентами он изучает бизнес-менеджмент. И признается, что ему очень нравится в Париже, где никто не обращает внимания на его титул.

- Здесь я могу быть собой, - говорит принц. – Только от одной этой мысли мне становится спокойно.

Пока молодому человеку удается совмещать работу и учебу. На вопрос, кем он видит себя в будущем, принц ответа пока не знает. И уверен в одном: он точно будет заниматься тем, что ему по-настоящему нравится.