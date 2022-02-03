«Русского» министра финансов в Израиле обругали в магазине

Уроженец СССР Авигдор Либерман репатриировался в Израиль из Кишинева в 1978 году Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Министр финансов Израиля Авигдор Либерман вряд ли ожидал, что совершая покупки в овощном магазине, он совершенно бесплатно получит еще и порцию ругательств и проклятий в свой адрес.

В сопровождении охранника, в защитной маске Либерман спокойно набирал овощи и фрукты в лавке. Но его опознал кто-то из покупателей, который стал говорить: «Посмотрите-ка на него! Он получает 50000 шекелей из денег налогоплательщиков, и он может это купить. Это ему дешево!».

К этому покупателю присоединились и другие, ставшие также на все лады костерить министра за дороговизну.

В Израиле сильно растут цены. Повышение уже коснулось многих товаров и услуг, а также бензина и электричества. И в этом обычные израильтяне винят, в первую очередь, правительство и минфин, неспособные, по их мнению, остановить аппетиты производителей и импортеров.

Уроженец СССР Авигдор Либерман репатриировался в Израиль из Кишинева в 1978 году. Он является лидером партии «Наш дом – Израиль» (НДИ). В разных составах израильского правительства возглавлял министерства обороны и иностранных дел. В настоящий момент является министром финансов.