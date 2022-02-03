В Нидерландах из-за яхты миллиардера демонтируют старинный мост

Роскошное судно, стоимость которого составила рекордные $485 миллионов, уже готово, но оно не может выйти в открытый океан

Один из самых богатых людей в мире, основатель и владелец компании Amazon Джефф Безос заказал для себя на одной из голландских верфей суперяхту.

Роскошное судно, стоимость которого составила рекордные $485 миллионов, уже готово, но оно не может выйти в открытый океан, поскольку для этого яхта должна преодолеть несколько морских миль по каналам Роттердама.

Уже после того, как заказ миллиардера был почти полностью выполнен, стало ясно, что яхта сможет спуститься со стапелей, но не может пройти под одним из роттердамских мостов.

Мост Конингсхафен был построен в 1878 году. В годы Второй мировой войны он пострадал от бомбардировок и восстановлен.

Для прохода яхты Безоса решено разобрать центральный пролет этого моста, а затем вернуть его на место. Вариант с достройкой яхты на другой верфи, после произведенных расчетов, сочли еще более затратным.

Все это обойдется муниципалитету Роттердама в немалую сумму, но городские власти решили не экономить. Во-первых, сам Безос пообещал компенсировать мэрии большую часть расходов на демонтаж. Во-вторых, горсовет намерен и далее делать все для того, чтобы Роттердам продолжал удерживать звание морской столицы Европы, в которой строят лучшие яхты в мире. И эффектный выход в открытое море новенькой яхты миллиардера, построенной именно роттердамскими судостроителями, послужит местным верфям отличной рекламой.