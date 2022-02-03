Звезды учат одеваться: главные модницы страны Нетребко, Барановская, Собчак и Пугачева дали мастер-класс

Алла Пугачева уже модничает Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Звезды стараются идти в ногу с модой. Поэтому в их гардеробе уже есть вещи, которые главные мировые дизайнера считают в новом году ультрамодными. Вместе со стилистом Анваром Очиловым мы заглянули в шкафы звезд и выбрали оттуда 10 модных вещей, которые будут главными весь ближайший год.

Кожаная Примадонна

В этом году главные модницы, как только потеплеет достанут из шкафов не только косухи, но и кожаные платья, юбки и даже блузки. Предпочтение грубой коже. Алла Пугачева уже модничает. В ее кожаном образе еще три модных детали: силуэт с открытыми плечами, креативные перчатки и гольфы. Гольфы, носки носят теперь до середины икры – так чтобы было заметно. Можно выбрать элегантное решение, как Примадонна – колготки с визуальным эффектом гольф или чулок.

Кожаная Примадонна Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кэтсьюты для Орбакайте

Облегающие комбинезоны (по-модному кэтсьюты) называют актуальной униформой сезона. Кристина Орбакайте демонстрирует вечерний вариант. В паре с дорогой шелковой накидкой смотрится ультрамодно. Эти комбинезоны идеально подходят для высоких и стройных – как Орбакайте. Поверх кэтсьюта надевают пиджаки, юбки и даже платья.

Кристина Орбакайте Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Модная Арзамасова в роли Чебурашки

Объемные модели таких шубок и дубленок называют «чебурашками», так как шьют из искусственных материалов, похожих на ткани, из которых делают детские игрушки. Чебурашки вытеснили шубки и дубленки из натуральных материалов – они теперь в черном списке. Эта одежда для теплых зим и холодной весны. Но на случай морозов дизайнеры советуют опять не натуральный мех, а пуховик. Лиза Арзамасова в комплекте с «чебурашкой» носит актуальную для грядущего весеннего сезона панаму. В этих головных уборах уже весь Голливуд ходит – правда они там так прячутся от солнца и папарацци, а в наших широтах – это спасение от холода.

Лиза Арзамасова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Жена Петросяна и ее чепчики

Сколько модной критики услышала жена артиста Евгения Петросяна из-за этих головных уборов. Татьяна Брухунова – фанат вот таких вязаных чепчиков. У Собчак такой тоже есть, как и у многих западных звезд. Законодатели мод решили, что в новом сезоне так ходить будет круто. А пока чепец у нас ассоциируется с детскими головными уборами или с женщинами 19 века.

Татьяна Брухунова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ксения Собчак в завязке

На днях Ксения Собчак пришла на шоу «Вечерний Ургант» в очень креативных брюках. По всей длине – шнуровка. Ну что можно сказать? Как всегда – на острие модной атаки. Выбирайте шнуровку на штанах, блузках, платьях. Здесь отличный креативный вариант от дизайнера Давида Кома. Обратите внимание на контрастный воротник удлиненного жакета – креативно и модно. Жакеты «с мужского плеча» остаются актуальны. Топы и бра вместо блузок и маек носят и под жакеты, и пол плащи, и как самостоятельную деталь гардероба.

Ксения Собчак Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Рисунки на Кудрявцевой

Сейчас актуально носить на себе «живопись» и «арт-объекты». Картины и картинки, портреты и надписи на одежде могут занимать любое место и демонстрировать окружающим ваши вкусы. Лера Кудрявцева носит такие вещи. Этот образ актуален для весны еще и из-за атласа и креативного кроя. Мини вернулось и разрешено для всех возрастов без исключения. У Миуччи Прада длина юбок теперь не более 15 см. Обратите внимание – ботфорты на всех подиумах. Важно: обувь в любое время года теперь на каблуке и платформе.

Лера Кудрявцева Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Варнава в корсете

Артистку Варнаву зашнуровали так, что талия у нее кажется такой же идеальной, как у Гурченко. Катерина традиционно на стиле – рубашки и платья с корсетами теперь рекомендуют носить и в офис, и в театр. Вообще любую вещь, которую можно представить в будуаре «шальной императрицы» и которую пару веков назад было принято прятать под кринолинами – теперь принято выставлять напоказ. Это касается и корсетов, и панталонов, и комбинаций. Катя в джинсах. Модники помешались на джинсах модели baggy – в переводе мешковатые. То есть «расслабленный силуэт» - выбирайте комфортные для вас модели стандартной длины.

Катерина традиционно на стиле Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Тигрица Бузова

У Ольги Бузовой лето уже наступило, поэтому она так модничает на съемках шоу «Звезды в Африке». Запасайтесь вот такими летящими платьями с завышенной талией – под которыми непонятно что скрывается: осиная талия или беременный животик, или пока еще не сброшенные после праздников лишни «три кило». Самое важно тут – анималистичный принт. Как и пайетки – модно и не только молодежно.

У Ольги Бузовой лето уже наступило Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Морская дива Нетребко

Насыщенно синий – актуальный цвет года. Также как белый, неоновый, лавандовый, оранжевый и вся ягодная палитра. Все же морская тематика в тренде. Оперная звезда Анна Нетребко удачно реализует актуальный образ сезоны – дивы на каждый день. Ей очень идут длинные шарфы, широкие рубашки (иногда они могут имитировать платья), креативные рукава, юбки-макси с разрезами.

Анна Нетребко Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Барановская вся в перьях

Концепция «праздник каждый день» или «праздник всегда с тобой» поддерживается перьями. Ими покрывают платья, комбинезоны, топы и юбки. Удачный вариант у Юлии Барановской – простое элегантное платье становится модным и праздничным, благодаря вот такому недорогому декору.