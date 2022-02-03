Путин: эпидемия может повлиять на результаты олимпийской сборной

Президент рассказал, что ждет от нашего участия в играх и какие виды спорта сам любит больше всего Фото: REUTERS

Владимир Путин в преддверии визита в Пекин на открытие олимпиады дал интервью китайским журналистам. Президент рассказал, что ждет от нашего участия в играх и какие виды спорта сам любит больше всего.

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

- Конечно, мы будем болеть за наших спортсменов, радоваться каждой их победе, каждому достижению. Но сколько их будет и какого достоинства будут награды, покажут только соревнования. Да и эпидемическая ситуация может повлиять на участие спортсменов, а значит, и на итоговые результаты.

СПОРТ БЕЗ ПОЛИТИКИ И ДОПИНГА

- Мы выступаем против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации. Считаем недопустимой практику «коллективного наказания» за правонарушения отдельных лиц, которая в последнее время стала нередким явлением. И конечно, мы решительно осуждаем применение спортсменами запрещенных препаратов, выступаем за широкое международное сотрудничество в борьбе с допингом в спорте.

ИНФРАСТРУКТУРА В РОССИИ

Путин в интервью рассказал, что Россия регулярно принимает международные соревнования на стадионах мирового уровня. Это все помогает популяризации активного образа жизни.

- Помогают (международные соревнования — Ред.) сохранить здоровье людей и нации в целом. Планируем, что к 2024 году доля людей, регулярно занимающихся спортом, составит 55%, а к 2030 году достигнет 70%, - сообщил президент.

ДРУЖБА С КИТАЕМ

- КНР – наш стратегический партнёр на международной арене. По большинству вопросов глобальной повестки наши подходы совпадают или весьма близки. Мы поддерживаем тесную координацию в ведущих многосторонних организациях и форматах, таких как ООН, БРИКС, ШОС, «Группа двадцати», АТЭС, ВАС, что оказывает стабилизирующее воздействие на непростую текущую ситуацию в мире.

СОВЕТЫ ПО ХОККЕЮ

Китайский журналист заявил, что Путин играет в хоккей на профессиональном уровне. Президента попросили поделиться секретом мастерства.

- Считаю себя не вправе давать какие-либо советы людям, увлечённым хоккеем. Пусть это делают профессиональные хоккеисты и тренеры. На мой взгляд, главное, чтобы человек занимался любимым видом спорта, не важно каким, регулярно. Упорно и целеустремлённо шёл к поставленной цели. Тогда и мастерство постепенно придёт.

ЛЮБИМЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

- При любой возможности катаюсь на горных лыжах. Однако этим мои спортивные интересы не ограничиваются. Люблю биатлон, фигурное катание, где наши спортсмены традиционно очень сильны. Интересуюсь прыжками на лыжах с трамплина. Правда, из-за нехватки времени смотрю соревнования только по телевизору.

В конце интервью президент еще раз заявил, что ждет много от выступления нашей хоккейной сборной. Он раньше уже говорил, что рассчитывает на успех команды.

- Мы очень рассчитываем, что наши хоккеисты достойно выступят на предстоящих играх. У России – хорошо подготовленная, сплоченная командным духом и волей к победе «ледовая дружина». И каждому её звену по силам первым забить шайбу в ворота соперников, - заверил Путин.

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