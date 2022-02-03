Прокуроры назовут цену ПЦР-тестам

Прокуроры будут интересоваться ценами и нормативами при организации тестирования населения на COVID-19 Фото: Валентина ВАГАНОВА

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам на местах провести проверки обоснованности стоимости осуществления лабораторных исследований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные, а также цен на тест-системы в аптечной сети.

Причиной тому стали участившиеся сообщения СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций.

- Прокурорскими проверками охвачены учреждения здравоохранения, социального обслуживания, хозяйствующие субъекты, осуществляющие оказание услуг населению, органы государственной власти и местного самоуправления, - заявили в ведомстве.

Прокуроры будут интересоваться ценами и нормативами при организации тестирования населения на COVID-19, укомплектованность колл-центров достаточным количеством специалистов. Не исключили в ведомстве и "контрольные закупки", когда сотрудники правоохранительных органов будут обращаться в клиники за услугами под видом обычных клиентов.

Отметим, что ПЦР-исследование такое дорогое, потому, что подготовка материала к нему длится около часа. Еще столько же занимает по времени само исследование. В этом году ученые войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты разработали и представили новый способ тестирования на коронавирус, который в несколько раз быстрее традиционных ПЦР-исследований, при этом не уступает им по точности.

В состав нового набора «КовиГен-LAMP» включен специальный реагент, который инактивирует вирус за одну минуту, что практически сразу позволяет приступить непосредственно к исследованию, которое длится всего 30 минут, но обладает такой же точностью - не менее 95%. При этом не раскрывается, что именно это за реагент, так как он представляет собой ноу-хау российских военных.