Сотрудники ФСБ России изъяли груз красной икры на 12 миллионов рублей

Контрабандный груз выявили в Елизово Камчатского края на территории частного домовладения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району пресекли незаконный оборот более 3,2 тонн икры рыб лососевых видов.

Контрабандный груз выявили в Елизово Камчатского края на территории частного домовладения. После того, как сотрудники пограничной службой опечатали 119 пластиковых контейнеров с красной икрой без документов, подтверждающих законность ее происхождения, один из подозреваемых попытался дать им взятку.

Но тут же пожалел об этом: в ходе силовой операции сотрудники ФСБ России задержали за взятку 2 граждан России и украинца, который им помогал. Сейчас контрабандный груз стоимостью более 12 миллионов рублей направили на экспертизу.

Икру проверят на подлинность, а главное насколько она безопасна. Ведь имеют место случаи продажи зараженной рыбы и икры, а также поддельной. Так, недавно сотрудники полиции по Московской области задержали мигрантов, которые организовали в Реутове подпольный цех по производству фальсифицированной красной икры.

Граждане иностранных государств без медицинских книжек и документов фасовали поддельную икру в банки и отправляли в торговые точки столичного региона, Ивановскую, Омскую и Тамбовскую область. У мошенников было изъято более 3 тонн имитированной икры, и 4 тонны расфасованной продукции.