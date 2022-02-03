Полиция нагрянула с обысками в дом сына миллионера и владельца отеля в Москве

Марк Гурецкий. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В дом 24-летнего Марка Гурецкого, сына известного бизнесмена Александра Гурецкого, в деревне Красные всходы, недалеко от Рублёвки, пришли сотрудники полиции. Молодой человек хранит дома немаленькую коллекцию оружия. Оперативники проводили проверку в рамках мероприятий по выявлению незарегистрированного оружия. Заранее для осмотра дома, в котором проживает Марк Гурецкий, было вынесено специальное постановление суда. С ним рано утром к молодому человеку и приехали люди в форме. Марк не стал сопротивляться и впустил оперативников в дом. Полицейские стали осматривать комнаты на предмет оружия, и сравнивать найденные предметы с имеющимися у молодого человека разрешениями. Но оказалось, что лицензии есть не на все боеприпасы, что хранятся в доме.

— У 24-летнего гражданина были обнаружены и изъяты патроны различных калибров с различными маркировками, обрез и затвор. По данному факту проводится проверка, — сообщил источник kp.ru.

Оружие изъяли и направили на экспертизу, вскоре на её основании будет вынесено процессуальное решение. Пока оперативники предполагают, что молодой человек мог использовать оружие для охоты.

60-летний Александр Гурецкий — известный бизнесмен, владелец многомиллионной компании ООО "Отделстрой-Инвест" и 10-этажного четырехзвездочного отеля в Москве. Это лишь часть его активов, ещё он возглавляет несколько компаний, которые специализируются на аренде и управлении недвижимостью. У бизнесмена есть 24-летний сын Марк. Сразу после завершения учёбы в университете, молодой человек занял должность Советника председателя Совета Центросоюза России. Но вскоре ушёл с поста. Известно, что Марк Гурецкий неравнодушен к автомобилям и различной технике, в его парке немало дорогих "игрушек" от снегоходов и квадроциклов до Мерседесов G-класса.