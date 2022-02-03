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Звезды3 февраля 2022 8:30

Александр Ширвиндт вернулся на сцену Театра сатиры

В театре Сатиры возродили легендарный спектакль «Где мы?!»
Оксана ФОМИНА
Оксана ФОМИНА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Театр Сатиры вернул после двухлетнего перерыва спектакль «Где мы?!». Фото Валерия Новокрещенова

Театр Сатиры вернул после двухлетнего перерыва спектакль «Где мы?!». Фото Валерия Новокрещенова

В Театре сатиры в последнее время немало перемен. В октябре там появился новый худрук Сергей Газаров. Под занавес декабря к Сатире присоединили театр Армена Джигарханяна. Спектакли с джигарханяновской «Прогресс сцены» уже можно увидеть на Триумфальной площади. Например, 24 февраля покажут недавнюю премьеру «Балалайкин и Ко». А сейчас театр Сатиры вернул после двухлетнего перерыва спектакль «Где мы?!» и объявил о возвращении в труппу Федора Добронравова. Также на сцену вернулся Александр Ширвиндт.

- Я очень рад, что спектакль вернулся в репертуар. Что мы восстановили эту замечательную историю, которая по каким-то причинам была потеряна, - говорит Сергей Газаров, новый худрук сатиры. - Это очень важно. Такая история должна идти в Театре сатиры. Это спектакль сложившегося коллектива, и энергетика, которая была и есть между всеми участниками этой постановки, невероятна. Это чувствовалось и тогда, когда я впервые смотрел «Где мы?...!», это ощущается, безусловно, и сейчас.

Фото Валерия Новокрещенова

Фото Валерия Новокрещенова

Поставил фантасмагорию (и написал пьесу) Родион Овчинников. Его герои попадают в сумасшедший дом, и все как один задаются одним вопросом «Где мы?!». Психиатрическая больница оказывается местом, где ведутся философские разговоры, диспуты, где люди наконец-то могут сказать правду самим себе, помечтать от души и вообще быть самими собой. Взбалмошная судьба свела в одной палате старого клоуна (Александр Ширвинд), звезду тв-шоу (Александр Олешко) и запойного гармониста-виртуоза (Федор Добронравов). Актерский ансамбль гипнотизирует зал!

Первое появление Александра Анатольевича Ширвиндта на сцене зрители встретили бурными овациями. А потом было еще немало аплодисментов (после закрытия занавеса зал дружно встал!) и море цветов.

В свои 87 лет Александр Анатольевич вовсе не памятник на сцене. Он - Мастер, блестяще справившийся с очень непростой ролью, которая, словно американские горки кидает из комедии в трагедию и обратно.

- Несколько лет назад я снял из репертуара три спектакля со своим участием. Многие удивились. - с неповторимыми интонациями говорит Александр Анатольевич. - А Мольеру, которого я играл, когда он умер был 51 год!

Но с этой ролью Ширвиндт более близок по возрасту. Его герой некогда всеми любимый старый клоун, попавший в психиатрическую больницу из дома ветеранов сцены, бывшем на ее месте.

Следующий спектакль «Где мы?!» с участием Александра Ширвиндта состоится 15 февраля. Кстати, увидеть его могут многие: театр запланировал онлайн-трансляцию.

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