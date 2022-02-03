Александр Ширвиндт вернулся на сцену Театра сатиры

Театр Сатиры вернул после двухлетнего перерыва спектакль «Где мы?!». Фото Валерия Новокрещенова

В Театре сатиры в последнее время немало перемен. В октябре там появился новый худрук Сергей Газаров. Под занавес декабря к Сатире присоединили театр Армена Джигарханяна. Спектакли с джигарханяновской «Прогресс сцены» уже можно увидеть на Триумфальной площади. Например, 24 февраля покажут недавнюю премьеру «Балалайкин и Ко». А сейчас театр Сатиры вернул после двухлетнего перерыва спектакль «Где мы?!» и объявил о возвращении в труппу Федора Добронравова. Также на сцену вернулся Александр Ширвиндт.

- Я очень рад, что спектакль вернулся в репертуар. Что мы восстановили эту замечательную историю, которая по каким-то причинам была потеряна, - говорит Сергей Газаров, новый худрук сатиры. - Это очень важно. Такая история должна идти в Театре сатиры. Это спектакль сложившегося коллектива, и энергетика, которая была и есть между всеми участниками этой постановки, невероятна. Это чувствовалось и тогда, когда я впервые смотрел «Где мы?...!», это ощущается, безусловно, и сейчас.

Фото Валерия Новокрещенова

Поставил фантасмагорию (и написал пьесу) Родион Овчинников. Его герои попадают в сумасшедший дом, и все как один задаются одним вопросом «Где мы?!». Психиатрическая больница оказывается местом, где ведутся философские разговоры, диспуты, где люди наконец-то могут сказать правду самим себе, помечтать от души и вообще быть самими собой. Взбалмошная судьба свела в одной палате старого клоуна (Александр Ширвинд), звезду тв-шоу (Александр Олешко) и запойного гармониста-виртуоза (Федор Добронравов). Актерский ансамбль гипнотизирует зал!

Первое появление Александра Анатольевича Ширвиндта на сцене зрители встретили бурными овациями. А потом было еще немало аплодисментов (после закрытия занавеса зал дружно встал!) и море цветов.

В свои 87 лет Александр Анатольевич вовсе не памятник на сцене. Он - Мастер, блестяще справившийся с очень непростой ролью, которая, словно американские горки кидает из комедии в трагедию и обратно.

- Несколько лет назад я снял из репертуара три спектакля со своим участием. Многие удивились. - с неповторимыми интонациями говорит Александр Анатольевич. - А Мольеру, которого я играл, когда он умер был 51 год!

Но с этой ролью Ширвиндт более близок по возрасту. Его герой некогда всеми любимый старый клоун, попавший в психиатрическую больницу из дома ветеранов сцены, бывшем на ее месте.

Следующий спектакль «Где мы?!» с участием Александра Ширвиндта состоится 15 февраля. Кстати, увидеть его могут многие: театр запланировал онлайн-трансляцию.

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